Cansado de todo lo que está pasando, Paolo Guerrero salió a hablar sobre cada aspecto reciente de su vida personal. Lo extorsionaron, faltaron el respeto a su familia, y amenazaron de forma constante, apenas firmó por la Universidad César Vallejo. El futbolista peruano tuvo una charla con América Televisión y expuso todo lo que ha sufrido de un tiempo para acá.

Para El Depredador el tema es bastante sencillo, no necesita de mayores explicaciones. Así comienza su relato más complicado: “El día que firmamos el contrato fue durante una tarde y vía WhatsApp, ya teníamos días negociando, firmé el contrato y se lo envié a mi abogado, quien era el que estaba en contacto con César Vallejo, sobre todo con Richard Acuña (presidente del club)”.

Mientras conversaba con América Noticias, demostró valentía al denunciar lo que estaba pasando con él y su entorno más cercano: “Era felicidad y tranquilidad, ya me hacía la idea que iba a viajar a Trujillo. Por la noche de ese día, alrededor de las 8:00 p.m., mi mamá me llama muy preocupada para decirme ‘mira los mensajes que me han mandado, qué hago con esto’. Estaba muy nerviosa. Hablaban con amenazas, era muy corto”.

Su madre, Doña Peta, era la más afectada dentro de este asunto. Sin duda alguna, el goleador está en su momento más difícil de su vida: “Le dije que esté tranquila, que no sabíamos quién era esa persona, que apunte el número y que lo iba a ver con Julio García (abogado de Guerrero). Le repetí que no pasaría nada, el Perú me quiere. Conversé con mi abogado, no sabíamos hasta dónde podría llegar esto”.

¿A quién señaló Paolo Guerrero en este caso?

Paolo Guerrero, cansado de todo esto, señaló al presidente de la Universidad César Vallejo, por el destrato recibido recientemente: “Estoy muy decepcionado de Richard Acuña, que ayer me ha mandado un documento. Me pone entre meterme en todo ese clima de violencia o no volver a jugar más al fútbol. Yo lo traté como un amigo. Me mandan una carta donde me convocan a presentarme allá el sábado”.

¿Qué decían los mensajes de extorsión hacia Paolo Guerrero?

Lamentablemente, toca replicar en esta oportunidad ese hecho que preocupa a todo un país por completo. El cual tiene que ver siempre con la opción de respetar a las personas implicadas en este lamentable suceso: “De ti depende estar en el infierno o en el cielo (en Trujillo), porque nos vamos contra todo y las consecuencias van a ser peor para ustedes”.

¿Quién recibió los mensajes de extorsión para Paolo Guerrero?

La madre de Paolo Guerrero fue víctima de estos hechos, una vez se conoció la llegada del Depredador a tienda vallejiana: “Sean inteligentes y den una solución por su bien. Si no veo interés, (…) un secuestro más a mi lista, para pedir con ganas 7 cifras. Así me bloqueen, los voy a tener locos a ti y a toda tu familia. Pidan ayuda a quien sea, acá la única solución es que me llame un real pendej* con tu pago en la mesa”.

¿Por qué denuncia Paolo Guerrero ahora?

Entonces, bajo esta situación, con todo lo expuesto, Paolo Guerrero hace una presión mediática para poder quedar libre del contrato firmado con la Universidad César Vallejo. El atacante, de 40 años, tiene hasta el 26 de febrero para estar fuera del cuadro norteño y fichar por otro club nacional, en caso lo, desee. Son tiempos claves, por eso, quizás, no pierde el tiempo el crack internacional.