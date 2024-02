La importancia de su juego en la mitad de la cancha no la puede equiparar nadie, se dice en Universitario de Deportes. El trabajo de Jorge Murrugarra en el clásico contra Alianza Lima fue muy bueno, por eso, la ausencia de Rodrigo Ureña no se notó tanto. Ahora, todo ello no significa que el chileno quede en el olvido. Está pendiente de volver la próxima jornada a poder vestirse de corto, para jugar con la crema.

Pero hay un problema gigante, el cual, seguramente, se tomará en serio ahora mismo. Gustavo Peralta nos cuenta lo que podrá pasar con el mediocampista: “La Comisión Disciplinaria de la FPF le abrió proceso disciplinario a Rodrigo Ureña. El chileno, en dos días hábiles, deberá dar sus descargos. Si bien ningún club hizo el pedido formal de que se haga la investigación, se pudo conocer qué miembros de la comisión recibieron llamados de un par de clubes consultado el estatus”.

Según se pudo conocer en otra versión, El Pitbull puede recibir un castigo bastante considerable. Aquel que dependerá solo del organismo principal de estas facultades: “Si bien Rodrigo Ureña vuelve a estar disponible junto al resto del plantel de la ‘U’, RPP Deportes pudo conocer que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol abrió un proceso contra el jugador de 30 años”.

El motivo principal de la sanción para Rodrigo Ureña, sería lo siguiente: “La razón de esta medida es el gesto que realizó el chileno tras ver la tarjeta roja que le mostró el árbitro Edwin Ordóñez en el duelo con Grau. En su informe arbitral, el juez de categoría FIFA describió la acción y la interpretó como “indicando robo”. Asimismo, señaló que hubo agravio verbal contra el primer asistente de aquel partido, Diego Jaimes”.

¿Cuántas fechas podría recibir Rodrigo Ureña de sanción?

RPP Noticias se la juega con su información, demostrando tener datos al respecto: “El Reglamento Único de Justicia cuenta con la categoría denominada Ofensas al honor, en su artículo 55. En este se menciona que “el que, a través de gestos o palabras injuriosas, o por cualquier otro medio, ofenda el honor de una persona, incurrirá en suspensión. Siendo el autor un jugador, tal suspensión será de dos partidos como mínimo”.

El chileno podría ser considerado como culpable, si se cumplen ciertos aspectos, añade Radio Programas del Perú: “El gesto de Rodrigo Ureña apuntaría a la entidad de la Comisión Nacional de Árbitros, por lo que el castigo que podría recibir en este proceso es hasta por cuatro partidos. Esta resolución podría conocerse incluso después del duelo de Universitario con Melgar en el Estadio Monumental”.

¿Dónde jugó antes Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña llegó a Universitario de Deportes desde Deportes Tolima de Colombia, como un refuerzo impresionante. El cual con el paso de las fechas se hizo un patrón del mediocampo con Jorge Fossati de entrenador principal. Después, renovó por tres temporadas más, y su destino parece estar enlazado por mucho tiempo con la “U”.