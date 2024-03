Es Paolo Guerrero el hombre del momento después de su debut con camiseta de la Universidad César Vallejo. El atacante nacional cuenta con toda la aprobación de su institución, cumpliendo con carta cabal todo lo que se le encargó. Ser el líder deportivo del plantel, donde solo importa ganar, y dejar de perder puntos de forma soberana. Sobre todo eso está trabajando el crack nacional.

Y a su vez, también es un portavoz correcto para la prensa local que lo busca para saber su opinión sobre diversos asuntos de interés general. En este caso, habló de su ex equipo, el cual ama desde niño, en una entrevista íntegra para L1 Radio. Gustavo Peralta le consultó sobre su posible choque contra Alianza Lima, donde tendrá que verse las caras contra los colores que tanto respeta.

Ante toda esta situación, Paolo Guerrero reflexionó y salió de la presión con una enorme solvencia. Tan igual como cuando está en cancha: “Es complicado, obviamente, que no porque soy hincha de Alianza, pero igual voy a querer ganar, hoy represento a los colores de César Vallejo y jugar ante mi equipo va a ser una ilusión, algo histórico. En el fútbol hay esto”.

Es más, tocó el tema de Jefferson Farfán, quien lo quiso ver ahora mismo en Matute, pero no se dio esa oportunidad: “Él hubiese querido que llegue a Alianza y siempre me lo dijo, pero por circunstancias equis no se pudo dar. Yo igual estoy muy feliz aquí en César Vallejo, así que ahora solo toca dar lo mejor de mí y esperar que nos vaya bien en el campeonato”.

Al día de hoy, Paolo Guerrero cuenta con una aprobación principal de sus hinchas en el fútbol peruano. Se sabe bien que con el paso de los partidos irá teniendo un mejor nivel, donde saque mayores diferencias contra los rivales que le toque, sea Alianza Lima o algún otro. La idea es que pueda sentirse cómo, y eso, al parecer, le está dando la Universidad César Vallejo.

¿Paolo Guerrero se quiere retirar en Alianza Lima?

Dentro de la misma entrevista dejó entrever que algún día podría volver a Alianza Lima, pero también es responsable al darse cuenta de que con 40 años, está cerca del retiro profesional. Dependerá de quienes tomen decisiones, cumplir ese sueño pendiente del atacante nacional. Por parte de Paolo Guerrero parece que hay mucha disposición.

¿Por cuánto tiempo de contrato tiene Paolo Guerrero?

Junto a la Universidad César Vallejo, en principio tiene un acuerdo por un año, y después esto se podría extender si se cumplen ciertos parámetros previos. Paolo Guerrero es la apuesta principal de la directiva poeta, para conseguir resultados nunca antes vistos, como puede ser un título nacional o competir en la Copa Sudamericana al más alto nivel posible.