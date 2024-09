El último resultado de Alianza Lima, donde goleó por 3-0 de manera contundente a un débil y condenado al descenso Sport Boys, encontró al parecer una luz después de tantos momentos de tiniebla. El cual seguramente es la mejor noticia para el universo del cuadro blanquiazul. Ya sea para las personas que están dentro de la institución, como también, los hinchas que estaban esperando ciertos tipos de respuestas en el conjunto de sus amores. Acá te contamos detalles que aún no has visto en ningún lado.

¿Paolo Guerrero o Hernán Barcos titulares en Alianza Lima?

No solo nos vamos a quedar con el resultado, los tres puntos que ganó Alianza Lima, y la alegría de sumar en jerarquía con Paolo Guerrero. El análisis más específico de Mariano Soso nos dice que el debate de si debería jugar arriba Paolo Guerrero o Hernán Barcos, está por terminarse de manera definitiva. Si no pasa nada raro, el entrenador argentino deberá notificar que ya tiene no solo a su delantero centro, sino también, a la dupla que lo acompañará de forma constante.

Después de ver el cotejo contra Sport Boys por repetición, estudiándolo de principio a final, podemos decir que Paolo Guerrero ya le ganó la batalla a Hernán Barcos por el puesto de centro delantero. Por posicionamiento, movimientos, y resoluciones como tal. Si bien, solo anotó un tanto a la Misilera, el equipo reaccionó mejor con él en conjunto, a comparación del capitán principal, apodado con el nombre de Pirata. La respuesta acá tiene un complemento.

¿Por qué Paolo Guerrero se lleva el puesto de titular?

Para ver un gran Paolo Guerrero, pleno y competitivo, es porque tuvo el respaldo de un Pablo Sabbag que parece estar completamente entregado al servicio de Alianza Lima. Atrás estarán quedando las épocas de lesiones y momentos lejanos a lo deportivo, donde fue criticado en demasía porque vivía más en fiestas que en los entrenamientos con el primer equipo. Todavía le falta ponerse bien en lo físico, pero con lo mostrado hasta este momento, está teniendo la aprobación de Mariano Soso para acompañar a Paolo Guerrero en el siguiente partido.

Aquí también le queremos dar una derecha a Hernán Barcos, quien es el goleador del primer equipo aún con algunas dificultades que se fueron mostrando a lo largo de la campaña. Pero hoy, en este momento, su compañero en ataque es Mathias Succar, quien no da un buen servicio, no genera peligro, y parece ser uno de los puntos más bajos en el equipo del pueblo. Entonces, Alianza Lima se siente mejor representado por Paolo Guerrero y Pablo Sabbag como delanteros titulares.

Con esto nos damos cuenta de que Mariano Soso hizo un trabajo silencioso, el cual tenía que ver con juntar a dos delanteros con diferentes estilos y características diferentes. Los cuales se deben encontrar en cancha, para sumar en favor del equipo según sientan ellos que puede entregar. Entonces, la dupla entre Paolo Guerrero y Pablo Sabbag entregan mayores opciones. A comparación de Hernán Barcos y Mathias Succar, como en jornadas pasadas, donde ellos arrancaban con el manto sagrado blanquiazul. Siempre por la señal oficial de (Disney+).

Paolo Guerrero y Hernán Barcos en un entrenamiento. (Foto: Tabatha Belén – @tabathabelen09).

¿Cómo formó Alianza Lima en su último partido?

Después de ver cómo está presentando su equipo Mariano Soso, nos damos cuenta de que el once titular recientemente utilizado ante Sport Boys, es la respuesta a muchas preguntas, los siguientes jugadores parecen haberse hecho con sus puestos de manera respectiva: Ángelo Campos, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Erick Noriega, Juan Pablo Freytes, Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos, Kevin Quevedo, Gonzalo Aguirre, Paolo Guerrero, Pablo Sabbag.