Pedro Gallese está siendo uno de los objetivos consultivos más importante, su trascendencia en el grupo, experiencia con los medios de comunicación, hacen que el hincha esté informado. El portero de la Selección Peruana ahora mismo conversó con los periodistas sobre varios temas del combinado patrio. El hecho es que esa situación pueda pasarse hasta el terreno de juego.

El Pulpo, con la autoridad que tiene, dejó en claro su posición sobre el estilo de juego que tendrá Perú. Recordando el pasado con Juan Reynoso: “Lastimosamente, cuando hicimos la línea de tres (con Reynoso), nos enfrentamos con Alemania. Hoy en día, jugar con esa línea —por lo que escucho de los compañeros— ya llega con bastante trabajo detrás. Todo lo que sea en bienestar de la Selección Peruana, será bueno”.

Definido el caso del famoso 3-5-2, ahora toca ver otro asunto. El cual tiene que ver con la adaptación de nuevos jugadores como el propio Sonne: “Como todos los jugadores, (Oliver) también es importante para nosotros. Se integraron bien él y (Erick) Noriega. Incluso, creo que se le está pidiendo que aprenda un poco español y eso es lo bueno porque la comunicación estará bastante mejor”.

Además, Pedro Gallese precisó que hay un cambio de aires dentro de la Selección Peruana, de cara a este comienzo diferente: “De lo poco que he podido estar con el comando técnico del profesor Jorge Fossati, el día de ayer (martes), he notado que es uno que está bastante informado, le transmite bastante información al jugador. Estamos viendo las cosas buenas y malas que hacemos y eso alimenta al deportista”.

¿Quién será el capitán de la Selección Peruana?

A ese asunto no llegó del todo Pedro Gallese, porque todavía no se tocó en la interna, menciona: “La verdad, no he hablado con el profesor Jorge Fossati sobre el tema de la capitanía en el equipo, pero acá hay muchos compañeros que son líderes y pueden ayudar mucho al resto del grupo, que es lo que siempre se va a buscar”.

¿Cuándo jugará la Selección Peruana su próximo partido?

Perú estará chocando por partida doble esta Fecha FIFA, primero ante Nicaragua el viernes 22 de marzo, 8.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, del barrio de Matute. Mientras que, contra República Dominicana, jugará este martes 26 de marzo, 8.30 p. m. en el Estadio Monumental “U”, del distrito de Ate Vitarte. Los primeros partidos elegidos por El Nono.

¿Dónde juega ahora Pedro Gallese?

Es el portero de Orlando City de la MLS después de sus pasos por los Tiburones Rojos de México, Juan Aurich de Chiclayo, Alianza Lima y Universidad San Martín. Pedro Gallese con tantos años en el fútbol, es uno de los grandes referentes en la Selección Peruana. Antes con Ricardo Gareca y Juan Reynoso, hoy con Jorge Fossati también lo es.