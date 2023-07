Paolo Hurtado hoy vive un presente diferente al de la temporada pasada, donde sobrevivió, por así decirlo, en su estadía en Alianza Lima. La pasó mal, por motivos muy lejanos a lo deportivo, explica el Caballito, ahora en el Cusco con camiseta del Cienciano.

En una charla para el Diario Depor, destacó el Seleccionado Nacional en la época de Ricardo Gareca su trágica vivencia en el equipo de sus amores. No pudo brillar, y para eso se tienen que decir las cosas claras. Para él, hay un principal responsable de todo lo que vivió en Matute.

PAOLO HURTADO VS. GUILLERMO SALAS:

Según cuenta Paolo Hurtado, todo cambió con el ingreso de Guillermo Salas: “Con el profesor Bustos (Carlos) jugué siete partidos. Recuerdo que cuando llegué él habló conmigo y me dijo que me daría primero 15 minutos, luego 20, 30 y 40 minutos, hasta lograr un ritmo bueno para poder competir y me pareció bien su manejo porque antes de venir estuve un tiempo parado en Chile (Unión Española)”.

Todo el trato previo del campeón nacional como entrenador en Alianza Lima, en la temporada 2021, se modificó con el cambio de timón. Chicho no terminó siendo lo que él imaginaba: “Él fue directo conmigo y me pareció bueno. Es así como tiene que ser una persona. Apenas llegué se me acercó y me dijo cuál iba a ser mi rol hasta el fin de la temporada, pero, él no logró terminarla”.

Acá estaría la principal razón de su inoperancia al cierre de la temporada. Donde Alianza Lima logró consagrarse como bicampeón nacional: “Mira, los problemas que yo pueda tener con un compañero u otra persona, él no se lo puede tomar personal. Él se tomó personal este tema cuando no le competía hacerlo. Eso es lo que yo creí en ese momento y es mi percepción hasta el día de hoy”.

También, cuenta Paolo Hurtado que buscó a Guillermo Salas para saber su pensamiento como director técnico. Sentía un rechazo como profesional, por eso buscaba respuestas a sus consultas: “Un día me acerqué y le pregunté qué era lo que pasaba conmigo, si tenía un tema personal conmigo, porque me sentía maltratado”.

Finalmente, su historia terminó sin pena ni gloria. Paolo Hurtado se fue de Alianza Lima: “Yo le pregunté qué era lo que me faltaba para poder entrar en la lista, porque si tú recuerdas, yo no salía en lista. Entonces, me informa que no me veía bien, que quizá habían otros compañeros mejor que yo, y en realidad, mira, yo respeto a mis compañeros, pero, yo entrenaba bien y creo que era un tema personal”.