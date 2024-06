Paolo Guerrero no fue titular en el duelo entre Perú vs. Paraguay, pero igual habló al término del partido. Cuestionando públicamente el juego de sus compañeros, el ‘Depredador’ no se quedó callado y comentó cuáles fueron los errores de los delanteros.

Si bien ingresó en el minuto 64 por José Rivera, Paolo Guerrero poco pudo hacer ante Paraguay. No siendo titular, el delantero de Perú mostró su descontento por el empate final que se consiguió:: “Hay que tener un poco más de calma. Había ansiedad para definir rápido la jugada y el rival percibía nuestro ataque”.

Continuando hablando del juego de Perú, Paolo Guerrero también expresó lo que quiere Jorge Fossati y cómo el plantel se está esforzando por conseguirlo: “El profesor está viendo el equipo. Creo que hicimos cosas buenas, algunas cosas por mejorar y hay que seguir trabajando”.

Sabiendo que está afrontando sus últimos partidos con Perú, Paolo Guerrero quizá dispute su Copa América final pues tiene 40 años. Ya habiendo jugado en 5 ocasiones, el ‘Depredador’ todavía lucha contra el tiempo para estar en una sexta edición.

Guerrero jugando para Perú. (Foto: IMAGO)

Ahora Paolo Guerrero tendrá la oportunidad de demostrar una vez más su calidad con Perú cuando choque este viernes 14 de junio ante El Salvador. Quizá siendo titular, el atacante buscará seguir estirando su racha de goles con la ‘Bicolor’, esa que indica que ya tiene 40 tantos y es el máximo artillero en la historia de la Selección Peruana.

¿Cuánto gana Paolo Guerrero en la César Vallejo?

Paolo Guerrero gana aproximadamente 100 mil dólares en la César Vallejo. Según el diario Trome, el delantero firmó por dos temporadas, por lo que se llevará 2 millones 400 mil dólares en promedio.

¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tiene 40 años y actualmente es jugador de la Universidad César Vallejo. Firmando un contrato por un año, el delantero tiene que presentarse en Trujillo para que empiece con los trabajos tácticos.