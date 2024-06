Jorge Fossati no quedó convencido del juego que mostró Perú vs. Paraguay y prepara dos cambios en el once ante El Salvador.

Jorge Fossati presentó un nuevo once en el duelo entre Perú vs. Paraguay. Si bien no se perdió, el resultado tampoco cumplió con las expectativas pues se consiguió un tímido empate sin goles. No logrando remates al arco, el técnico habló tras el pitazo final y dejó en claro que hará cambios.

Brindando una conferencia de prensa tras el empate de Perú ante Paraguay, Jorge Fossati primero hizo un balance del duelo y explicó que piensa hacer cambios: “La idea es que no haya muchos cambios. La idea es ir buscando una base de equipo. Ningún jugador hoy terminó con molestias, el cambio de Renato Tapia fue por cansancio, y si están todos a la orden no habrá muchas variantes”.

Siguiendo con su comentario, Jorge Fossati también expresó que el equipo está casi listo, pero que todavía tiene que hacer unos ajustes ante El Salvador: “Me atrevería a decir que. con respecto a lo que uno está convencido de que este grupo de jugadores puede dar, estaríamos a un 70 por ciento, por ahí”.

Hay que recordar que Perú chocará ante El Salvador en Estados Unidos y quedará listo para la Copa América 2024. Jugando este viernes 14 de junio, Jorge Fossati tiene en mente cambiar a Miguel Araujo por Luis Advíncula y sacar a José Rivera por Edison Flores.

Con ellos buscará encontrar el once base que usará Perú en la Copa América 2024 y en las Eliminatorias al Mundial 2026. Además, el técnico también tiene que ver con qué jugadores sí contará y quiénes quedarán fuera de la lista final de 26 futbolistas para el certamen internacional.

¿En qué canal ver Perú vs. El Salvador?

Perú vs. El Salvador jugarán en vivo vía América Televisión, online por Movistar Deportes y gratis por ATV Deportes. Además, podrás ver el duelo amistoso en BOLAVIP gracias al minuto a minuto del partido.

¿A qué hora ver Perú vs. El Salvador?

Perú vs. El Salvador juegan este viernes 14 de junio desde las 19:30 horas de Perú y 18:30 horas de El Salvador. El partido se dará por la Fecha FIFA y será previo a la Copa América 2024.