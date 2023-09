Nos jugamos el todo por el todo ante la Selección Paraguay, no puede haber fallos en Perú, por eso los análisis previos al gran partido, sirven muchísimo. Para La Blanquirroja estos los estudios tácticos son claves, para conocer cada ámbito del rival. Eso lo debe tener bien visto el profesor Juan Reynoso.

Como nosotros no estamos dentro del grupo de trabajo, te traemos información trascendental sobre La Albirroja. El equipo de todos estará presente por la tarde ante una Selección Nacional poderosa pero con deficiencias considerables. Las cuales expondremos a continuación.

En total son 3 las cuentas pendientes de Paraguay, el primero es la generación nueva que mantienen: “Casi un tercio de la actual selección de Paraguay está a punto de vivir sus primeras Eliminatorias, lo que resalta el proceso de cambio generacional en el equipo guaraní. Sin embargo, es importante señalar que esto no está respaldado por generaciones exitosas, recordando que Paraguay no ha logrado clasificar a un Mundial desde 2010”.

Este análisis puesto en el Diario Depor, por parte del periodista Franz Tamayo, también nos hace ver la presión que tiene hoy por hoy Paraguay en su país: “El 50% de las participaciones de Paraguay en una Copa del Mundo fueron entre 1998 y 2010, época marcada por la ‘generación dorada’ del fútbol guaraní. En ese período, clasificaron a tres Mundiales consecutivos, alcanzando su mejor resultado en 2010, cuando llegó a los cuartos de final”.

Selección Paraguaya y sus puntos en contra:

Se considera esta situación como una mochila sumamente pesada, cuenta pendiente para Guillermo Barros Schelotto: “Después de esa época dorada, Paraguay tocó fondo ocupando la última casilla en las clasificatorias 2014 y dos intentos fallidos en los dos siguientes procesos. Con estos fracasos sobre la espalda llega la ‘Albirroja’, dirigida por Guillermo Barros Schelotto, a las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con la ilusión de volver a un Mundial. ¿Cómo puede afectar esto contra Perú?

Y como broche de oro, cae la tercera, que tiene que ver con el cambio de sede local: “Una de las razones más importantes para optar por el estadio Antonio Aranda Encina fue el dulce recuerdo de su último partido como local en las anteriores clasificatorias, derrotando a Ecuador, una selección que disputó Qatar 2022. Está comprobado que el estadio lucirá un lleno total, lo que sin duda será un factor de motivación para la selección paraguaya”.

Podría considerarse una presión extra para Paraguay ante Perú, si pasa el tiempo y las cosas en el partido no le salen: “Pero hay que tener en cuenta que es un nuevo público, que no está muy acostumbrado a este tipo de partidos. Este nuevo hincha podría perder la paciencia rápidamente si la selección no cumple con sus expectativas. Además, al ser un estadio más pequeño, la presión hacia la selección sería mayor y terminaría pasando factura al equipo paraguayo”. A estar muy atentos a todos los detalles.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo juega la Selección Peruana vs. Paraguay por las Eliminatorias?

El siguiente partido de la Selección Peruana será contra Paraguay en el Estadio Antonio Aranda del Club Atlético 3 de Febrero, encuentro válido por la primera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre la Selección Peruana vs. Paraguay por Eliminatorias?

El partido de la Selección Peruana vs. Paraguay por las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 será a las 5:30 p.m este jueves 7 de septiembre y se verá en los siguientes canales: América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming son: América TVGO y Movistar Play.

¿Cuál es la alineación de la selección de Perú?

La selección de Perú al mando del entrenador Juan Máximo Reynoso saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Pedro Gallese, Renato Tapia, etc.