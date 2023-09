Este jueves 7 de septiembre de 2023 la Selección de Ecuador debutará oficialmente en las Eliminatorias enfrentando a Argentina en Buenos Aires. ‘La Tri’ busca una victoria ante el equipo de Messi.

Para este encuentro, Félix Sánchez decidió no convocar al delantero y compañero de Messi, Leonardo Campana. El 9 ecuatoriano viene marcando en el Inter Miami, pero no le alcanzó.

La invitación que le hizo Messi a Leonardo Campana

Pablo Campana, papá de Leonardo Campana, comentó en Radio Centro que Messi invitó al 9 ecuatoriano a viajar juntos a Buenos Aires de cara al comienzo de las Eliminatorias.

“Para este partido de Eliminatorias, supuestamente, si Leo iba, Messi se le acercó y le había dicho: ¿Sabes antes del partido en Argentina dónde jugamos? En Los Ángeles… te venís conmigo en mi avión y nos vamos a Buenos Aires”, comentó el papá del nueve.

Finalmente, Leonardo Campana no pudo aceptar

Leonardo Campana no pudo aceptar la invitación de Leo Messi, puesto que, finalmente no entró en la lista de Félix Sánchez. El ecuatoriano estaba ‘bloqueado’, pero no se quedó en la lista final.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador contra Argentina?

El siguiente partido de la selección de Ecuador será contra Argentina en el Estadio Más Monumental de River Plate el próximo 7 de septiembre, encuentro válido por la primera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.