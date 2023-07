La Selección peruana de fútbol sufrió la baja de Gianluca Lapadula, en un entrenamiento por pretemporada del Cagliari. El delantero peruano estará en un aproximado 3 meses fuera de las canchas, perdiéndose los 6 primeros encuentros por las Eliminatorias de Norteamérica 2026.

Tras esta noticia, muchos comenzaron a preocuparse sobre quién será el encargado de ocupar su lugar, porque el popular Bambino, era el único que viene de un buen nivel y de una mejor liga. Sin embargo, el periodista deportivo Pedro García al parecer le restaría importancia a la lesión del atacante de la blanquirroja, porque aseguró que su presencia no te asegura ganar ni perder.

“La presencia de Gianluca Lapadula no te garantiza ganar y su ausencia no te condena a perder. En nuestra no abundancia de delanteros, igual podemos pensar en otros”, comentó para el programa deportivo, Al Ángulo.

Por último, la Federación Peruana de Fútbol se puso en contacto con Lapadula para conocer su situación y ver qué soluciones podría encontrar la Bicolor.

“El departamento médico de La Bicolor, a través del doctor Julio Segura, conversó con Gianluca Lapadula, delantero del Cagliari Calcio. La operación fue un éxito y se espera que en tres meses pueda estar otra vez en las canchas. ¡Fuerza, Gianluca!”, escribió una de las cuentas oficiales de la FPF.

