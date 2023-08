Universitario de Deportes no pudo asegurar la victoria en casa contra Deportivo Garcilaso y terminó empatando 1-1 en la novena fecha del Torneo Clausura. El partido se llevó a cabo en el Estadio Monumental de Ate. Los merengues necesitaban una victoria de manera imperativa, pero perdieron una oportunidad crucial para acercarse al título al final del año.

Sin embargo, después de finalizado el compromiso entre ambas escuadras, el arquero y capitán cusqueño, Diego Penny, habló sobre el duelo que tuvieron contra los cremas, y también ofreció consejos a Edison Flores tras su mala reacción en su expulsión.

“Edison Flores es un jugador de la Selección y no puede reaccionar así, representa a un país. Voy a reclamarle y me manda a la m***. En las Eliminatorias, no le van a sacar roja al de Deportivo Garcilaso, sino solo a él y va a perjudicar”, expresó el guardameta de Garcilaso para Gol Perú.

Por último, el equipo dirigido por Jorge Fossati solo pudo igualar en puntos con Sporting Cristal (21), compartiendo el primer lugar en la tabla de posiciones, aunque con un partido más jugado. Por otro lado, los celestes de Cusco se mantendrían en el sexto lugar con 15 unidades.

¿Cuándo juega Universitario de Deportes su siguiente partido?

El siguiente partido de Universitario de Deportes es el día domingo 27 de agosto a las 13:00 h (hora peruana) en el marco de la fecha 11 de la Liga 1 Perú 2023 en el Estadio Municipal de Bernal ante Atlético Grau de Piura.

¿Dónde ver el partido entre Universitario de Deportes vs. Atlético Grau por la Liga 1 Perú 2023?

Universitario de Deportes visitará a Atlético Grau por la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 Max.