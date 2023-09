La Selección Peruana de Fútbol se prepara intensamente para sus enfrentamientos clave contra Paraguay y Brasil en las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026. A pesar de las desafortunadas bajas de ocho jugadores importantes, el entrenador Juan Máximo Reynoso busca armar un once titular competitivo.

Sin embargo, el periodista deportivo Diego Rebagliati ha ofrecido una explicación sobre la razón detrás de la rápida exclusión de dos referentes del equipo, Christian Cueva y Edison Flores. Según el comunicador, la ausencia de ambos futbolistas no se debe a lesiones, sino más bien a la falta de estar al 100% y en un buen nivel.

“Yo creo que la explicación más allá es que no están al 100%, no están al nivel que Juan Reynoso los quisiera para poder plasmar lo que quiere en la cancha y eso me parece un buen mensaje, más allá que son jugadores de una jerarquía que vamos a extrañar, pero las vamos a extrañar en su medida que estén en su mejor versión”, comentó para Movistar Deportes.

Además, el respetado periodista señaló que es altamente probable que estos jugadores puedan participar en los próximos encuentros de sus respectivos equipos, Alianza Lima y Universitario de Deportes, durante la semana que se seguirá disputando la fecha 12.

“¿Cueva, Flores y Zambrano están realmente lesionados o no se encuentran al 100%? Yo intuyo que la próxima semana en que Alianza Lima que juega con Cantolao y la ‘U’ que enfrenta a Municipal, van a jugar y es algo que intuyo”, concluyó Rebagliati.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Perú?

El siguiente partido de la selección de Perú será contra Paraguay en el Estadio Antonio Aranda del Club Atlético 3 de Febrero, encuentro válido por la primera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver a la selección de Perú vs Paraguay?

El partido de la selección de Perú vs. Paraguay por el torneo Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 a las 5:30 p.m. este jueves, 7 de septiembre, se verá en los siguientes canales. América Televisión y ATV para señal abierta. Movistar Deportes en cable. Las aplicaciones de streaming son: América TVGO y Movistar Play.