La locura por Lionel Messi llegó a Los Ángeles y en un partido en el que parecía más complicado de lo que terminaría diciendo el marcador final, un hincha se metió a la cancha y tras alcanzar a llegar a Leo recibio un tremendo golpe por parte del guardaespaldas del jugador argentino.

Inter Miami le ganó 3 a 1 a Los Angeles FC por la jornada MLS del 3 de septiembre de 2023 con dos asistencias de Leo Messi y una muestra más de por qué Yassine Cheuko fue elegido como el guardaespaldas de Lionel y su familia.

El exsoldado de la armada norteamericana y experto en artes marciales mixtas no lo pensó dos veces a la hora de cumplir su trabajo durante el Inter Miami vs. LAFC e hizo valer el millonario salario que recibe al año. No por nada gana US$250.000 al mes por cuidar a Lionel Messi.

Así fue el golpe del guardaespaldas de Messi al fan que se metió a la cancha

De un momento a otro un hincha de Leo Messi empezó a correr por la cancha del estadio BMO con la camiseta del Barcelona. El fan alcanzó a llegar hasta el jugador argentino y en ese momento apareció el famoso guardaespaldas de Leo. Lo peor estaba por venir para el aficionado.

Yassine Cheuko de inmediato llegó a la escena del hincha abrazando a Messi y… ¡Pum! Llegó el golpe para ponerle los dos brazos al fanático y sacarlo de la presencia del jugador argentino. El video sino llega al millón de reproducciones, pega en palo…

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.