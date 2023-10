Enorme problema se estaría suscitando desde este momento en el ambiente de la Selección Peruana de Fútbol, luego de caer en Santiago ante Chile. Las denuncias y comentarios fuertes en contra de esta gestión, encabezada por Juan Reynoso no se hicieron esperar.

Resulta que el periodista Michel Dancourt participó en un canal de YouTube, dentro de un conversatorio posterior a la derrota peruana ante el clásico rival. El reconocido comunicador soltó una bomba poderosa, la cual entendemos que traerá cola a mediano plazo.

Afirmando que dentro de un grupo cerrado, secreto, y sin revelar nombres, se dio un encuentro entre el entrenador de la Selección Peruana, junto a comunicadores sociales. Para hablar de todo lo bueno que se está haciendo en VIDENA, desde las menores hasta el grupo élite que él dirige.

Mediante la red social Twitter, Carlos Lara, periodista deportivo del Diario El Popular, utilizó un clip de un podcast en internet que desatará la polémica absoluta: “La divina comida. Reynoso se reunió con un grupo de periodistas. Fuente: Canal YouTube del periodista Luis Carrillo Pinto”.

Dentro del relato podemos ver cómo se detalla todo lo que pasó en cortos segundos, desde las cosas que comieron en ese entonces. Hasta las personalidades que estuvieron presentes junto a Juan Reynoso, siempre con el cuidado del caso de no revelar nombres, para después no estar debatiendo legalmente con los implicados.

Esto tendría que haber sucedido previo a la Fecha FIFA doble, donde se ven las caras Chile y Perú, en una idea de lobby para todos tener una sola opinión en principio. Aunque nadie se imaginaba que esto se podía salir de control, con el resultado puesto de 2-0. El cual caló hondo en el corazón de todos los peruanos.

¿Cómo afectará esta reunión a la gestión de Juan Reynoso?

Ahora, resulta importante precisar que este tipo de situaciones no están mal, porque al final cada uno elige el camino que puede tomar para comunicar. El problema gigante que puede suscitarse, es que esto no se comunique, no existe transparencia de cara al público, y los temas tratados transgredan lo profesional.

¿Esta reunión es común entre los directores técnicos y periodistas deportivos?

Son acciones muy comunes en la élite, donde los directores técnicos siempre están en comunicación con los grupos de poder periodísticos. Para recibir un respaldo, no ser tan criticados, o simplemente expresar sus proyectos deportivos a mediano plazo. Ya la prensa sabrá lo que tiene que hacer con lo recibido en ese tipo de reuniones.

Una vez explicado eso, se debe decir sin ningún temor que este tipo de situaciones no están bien vistos por el público seguidor. Porque pueden calificar de poco éticos a quienes están presentes en la reunión, el periodista de turno perdería credibilidad si termina defendiendo lo que no se puede, y demás.

¿Cuál es el futuro inmediato de Juan Reynoso en la Selección Peruana?

Lo único cierto de todo esto, es que Juan Reynoso hoy está en el ojo de la tormenta, y deberá sacarse los problemas de lado cuando juegue contra Argentina. La idea es que se haga un gran partido contra Messi y compañía en el Estadio Nacional de Lima, aprender de todo lo vivido, entre otros aspectos. Veremos cómo explota este asunto, es bastante fuerte.