Lo que antes eran elogios, ahora se están convirtiendo en pérdidas de paciencia absoluta. Piero Quispe no logró ser pieza clave en el último partido contra Los Rayados de Monterrey. El futbolista peruano de Los Pumas de la UNAM fue partícipe de la goleada recibida por 3-0. Donde lastimosamente, se llevó muchos comentarios encima, los cuales no han sido del todo buenos.

En este caso, los elogios, comparaciones a favor, y demás aspectos ya no se ven tanto. La última derrota abultada recibida en condición de visitante, exaspera a los fanáticos felinos. Quienes esta vez se la agarraron con el volante ofensivo de la Selección Peruana. A continuación una serie de análisis hechos en caliente cuando sonó el pitazo final.

Todo este conglomerado es gracias a la red social de Twitter: “Piero Quispe es en un producto de la paupérrima prensa deportiva peruana que no ve todos los partidos que él juega en México completos, ve que el jugador peruano no trasciende porque no hace goles ni asistencias, si pierde seguido porque ha perdido 3-1 con chivas, 3-0 con Monterrey”.

Acá, van contra el entrenador principalmente, pero después señala uno a uno a los supuestos jugadores implicados en el bajo rendimiento del equipo. Y obviamente, está el ex Universitario de Deportes: “Lema no sé que plantea cuando juega de visita, pero no atacan nada cuando lo fuerte de Pumas es su ofensiva. El Chino Huerta mal, el Toto Salvio bien irregular y Piero Quispe deja mucho que desear”.

De manera bastante dura, culpan también a la Liga 1 donde salió campeón el formado en la Academia Héctor Chumpitaz: “Todo lo que decía análisis pumas de los jugadores que llegaron a reforzar se hablaban bien de ellos, pero jamás han dado buenos resultados. Piero Quispe el solo sabe triunfar en su país, el Memote solo sabe recibir la pelota si le dan un pase preciso. Ali solo es una ilusión”.

¿Qué opinan los hinchas de Pumas sobre Piero Quispe?

No hay resultados, señalan los seguidores en Twitter, se les acaba la paciencia con el fichaje estrella de los Pumas: “Basta de decir que el jugador peruano Piero Quispe es un muy buen jugador. La verdad el jugador no tiene ningún gol, ninguna asistencia y su equipo con él en cancha pierde seguido. Hay que decir las verdades y el pronto no seguirá en Pumas si no levanta su nivel lo más rápido”.

¿Por qué critican a Piero Quispe los hinchas de Pumas?

Y como para cerrar, hallamos también una sensación de hartazgo en todo sentido: “Me ca.. perder y no porque nos sintamos humillados. Si no que la gente saca “los jugadores más rescatables del partido” y siempre sale el p… Piero Quispe YA LARRRRGATE”. Ojalá todo esto pueda ser revertido con fútbol, buen trato de balón, y obviamente resultados a mediano plazo.