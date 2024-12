Tras un buen primer año con el Pumas de México, a Piero Quispe ya lo empiezan a seguir varios clubes de Europa. Este miércoles se conoce de tres equipos de la Premier League que le hacen seguimiento al volante peruano.

El joven volante nacional ha entrado en una lista de observación de tres equipos, estos son el Nottingham Forest, el Brighton y el Brentford, este último el más interesado.

No es la primera vez que estos clubes ponen el ojo en Quispe, ya lo hicieron antes que diera el salto a la Liga MX. El mediocampista tiene contrato por dos temporadas más.

Piero Quispe no solo se afianzó bien en su primera experiencia en el extranjero si no que es parte de la Selección de Perú, lo que lo revaloriza. Cabe señalar que aún no hay oferta formal.

Piero Quispe es un fijo en el presente y futuro de la Selección de Perú.

La Premier League se suma a los interesados europeos en Piero Quispe tras haber sonado para el AC Monza de Italia, el Rapid Viena de Austria y el AZ Alkmaar de Países Bajos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Piero Quispe en Pumas?

Piero Quispe firmó con Pumas de México hasta diciembre del 2026. Llegando proveniente de Universitario, el volante de Perú de 22 años tendrá así su primera experiencia internacional.

¿Cuánto gana Piero Quispe?

Piero Quispe gana 25 mil dólares mensuales en México, según Salary Sport. Llegando para la temporada 2024, y teniendo contrato hasta diciembre del 2026, si cumple todo su contrato se llevará 900 mil dólares, aproximadamente.

