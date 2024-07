Saliendo un nuevo ranking de cuáles son los equipos más grandes de Sudamérica, la revista inglesa Four Four Two se animó a publicar un listado de los 33 principales. Estando Alianza Lima y Universitario, ¿cuál terminó cómo el más popular de Perú?

Publicada la lista por el periodista Ben Hayward, el hombre de prensa empieza el texto haciendo un repaso sobre la grandeza del fútbol en Sudamérica y cómo llegó a estas tierras: “El fútbol llegó a Sudamérica con los navegantes europeos en el siglo XIX y los trabajadores británicos formaron el primer club del continente en 1867”.

Luego, el profesional de la comunicación empieza a explicar por qué es grande el fútbol en Sudamérica y comenta que la lista se basará en la cantidad de hinchas que tienen los planteles: “Sudamérica es el hogar de muchos de los mejores jugadores de todos los tiempos, de fanáticos apasionados y de clubes históricos”.

Así pues, en el puesto 29 del ranking aparece Universitario de Deportes. Hablando sobre los títulos que ha ganado en Perú y la cantidad de hinchas, Ben Hayward lo escribe así: “Universitario fue fundado en 1924 y actualmente es el club con más campeonatos nacionales en Perú. La “U” cuenta con el apoyo de cerca de 10 millones de personas”.

Alianza ante Universitario. (Foto: Liga Profesional de Fútbol)

Después, en el puesto 16 del ranking de los clubes más grandes de Sudamérica, el periodista inglés coloca a Alianza Lima: “Es uno de los más hinchas de Sudamérica, con más de 12 millones de seguidores. El legendario delantero peruano Teófilo Cubillas comenzó su carrera en Alianza Lima y luego regresó al club de la capital para jugar tres temporadas más”.

Ranking de clubes más grandes de Sudamérica según Four Four Two

Boca Juniors – Argentina River Plate – Argentina Flamengo – Brasil Corinthians – Brasil Sao Paulo – Brasil Palmeiras – Brasil Santos – Brasil Independiente – Argentina Peñarol – Uruguay Nacional de Montevideo – Uruguay Racing Club de Avellaneda – Argentina Vasco da Gama – Brasil San Lorenzo – Argentina Colo Colo – Chile Cruzeiro – Brasil Alianza Lima – Perú Atlético Nacional – Colombia Estudiantes de La Plata – Argentina Gremio de Porto Alegre – Brasil Inter de Porto Alegre – Brasil Millonarios – Colombia Barcelona – Ecuador Fluminense – Brasil Olimpia – Paraguay Atlético Mineiro – Brasil Botafogo – Brasil Newell’s – Argentina Rosario Central – Argentina Universitario – Perú Vélez Sársfield – Argentina América de Cali – Colombia Universidad de Chile – Chile Caracas – Venezuela

¿Cuántos títulos tiene Alianza Lima?

Alianza Lima tiene 25 títulos de Perú en sus 123 años de historia. Ganó 8 durante la Era Amateur y consiguió 17 en la Era Profesional.

¿Cuántos títulos tiene Universitario?

Universitario tiene 27 títulos de Perú en sus 99 años de historia. Ganó 7 durante la Era Amatuer y consiguió 20 en la Era Profesional.