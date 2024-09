Suena complicado cuando se menciona el caso de jugadores que ya no están dentro de los planes, situaciones y día a día de un club grande. Universitario de Deportes en el año de su centenario institucional puede decir que está viviendo tranquilo, pero hay un bache fuerte que pasó desde el área deportiva. Una contratación que no funcionó lo suficiente para poder estar a la altura de lo que le exige la historia del propio club merengue.

¿Qué piensan en Universitario de Deportes sobre Christofer Gonzáles?

Fabián Bustos habló sobre el ex volante creativo de su plantel, Christofer Gonzáles, y contó por qué, según él, fracasó Canchita: “No saco mi responsabilidad, porque no es solamente que lo trajo la dirigencia, sino que yo estaba convencido porque es un jugador que yo lo enfrenté cuando estaba en Sporting Cristal y la verdad que el jugador era bárbaro. Yo siento que lo superó la situación mediática del centenario. No quiero hablar mal, pero es como que le costó esa situación y no pudo mostrar su juego, lo que es él”.

Para el entrenador de Universitario de Deportes el tema es bastante sencillo. Se trata de un bajón emotivo que influyó en su día a día, y que desencadenó en su irremediable salida: “Jugó seis o cinco partidos titulares, en su mejor momento, tuvo una lesión, eso lo hizo retroceder. Yo también lo pedí, no es que solo lo trajo la dirigencia, porque es un jugador que yo lo enfrenté cuando estaba en Cristal y era un jugador bárbaro”.

Fabián Bustos, no se guardó más, y señaló que el sacrificio hecho fue lo suficientemente grandes. Pero el jugador al parecer nunca se sintió del todo cómodo. Por ahí estaría pasando el problema general de Christofer Gonzáles, hoy en otro club grande: “La competencia la perdió. Después es un chico que intentó, que es formado en el club, que mucha gente lo quiere, algunos no lo quieren, pero es normal. Técnicamente, a mí es un jugador que me encantaba, lo que me acuerdo de él me gustaba, pero bueno”. Todas estas frases son del podcast: “Y UNO FELIZ” en YouTube.

¿Qué dijo al respecto Christofer Gonzáles?

En un tono calmo, relajado y muy respetuoso, como solo él lo puede presentar. Canchita mencionó sus sensaciones presentes. Explicando cómo la está pasando hoy lejos de Universitario de Deportes, celebrando la convivencia dentro de Sporting Cristal: “Sin duda que sí, feliz, estoy disfrutando y lo más importante es poder ir cumpliendo los objetivos que tenemos nosotros como equipo. Sí, claro que llegué al lugar correcto”. Igual, lo veremos jugando siempre por la señal de (Disney+).

Christofer Gonzáles jugando en Universitario de Deportes. (Foto: IMAGO).

¿Cuánto gana Christofer Gonzáles en este momento?

Christofer Gonzáles gana 25 mil dólares mensuales en Sporting Cristal, aproximadamente, según pudo enterarse la prensa local por sus fuentes más cercanas. Llegando en agosto del 2024, fue fichado hasta diciembre del 2026 y si cumple todo su contrato se llevará 725 mil dólares. Entonces, es uno de los mejores pagos en el campeonato local, tras su paso por Arabia Saudita y también la Selección Peruana de Fútbol en las últimas convocatorias de Ricardo Gareca.

¿Hasta cuándo tiene contrato Christofer Gonzáles con Sporting Cristal?

Christofer Gonzáles firmó su vínculo hasta el mes de diciembre de la temporada 2026 por Sporting Cristal. Viviendo su segunda etapa en tienda celeste, el volante llega tras pagar su salida de Universitario y jugará en el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú. Canchita es uno de los refuerzos más llamativos dentro del mercado local, y obviamente, todo esto pasa mientras la “U” vive su centenario institucional, entregándole más color al asunto.