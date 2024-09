Vamos a mencionar algo que se conoce de primera mano, y queremos que se tome con mucha paciencia para entender cómo viene la situación. El golpe recibido en el último partido contra Ecuador, recién empieza a sentirse, un día después del pitazo final. Jorge Fossati es el entrenador actual de la Selección Peruana, pero las cosas no están del todo bien en la interna. El Nonno al parecer, no estaría encontrando el camino para levantar a La Blanquirroja, y por eso, ya se verían opciones a mediano plazo.

Resulta que con el último resultado, donde Perú cayó por la mínima diferencia, pero abiertamente desbordado por una Selección Ecuatoriana que estuvo bien plantada, y sin mayores peligros en defensa. Expuso las problemáticas más profundas de La Bicolor, que al parecer, solo tiene un plan de trabajo, el cual está basado en defender todo a ultranza. Después de ello, la cuenta pendiente es la creación y posterior anotación de goles. Asuntos que son los que te dan puntos en estas Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cuál será el futuro de Jorge Fossati en Perú?

Por eso, parte la duda existencial en VIDENA, de si fue correcta la inclusión de Jorge Fossati en el equipo de todos. Siendo un entrenador al día de hoy, con un perfil muy conservador que no dio todavía el golpe de autoridad necesario para imponerse ante sus rivales. La siguiente Fecha FIFA será contra dos contrincantes de muchísimo nivel, los cuales pueden ser la despedida absoluta del seleccionador nacido en Uruguay. Y el perfil que buscarán ahora en la FPF, es completamente diferente.

La Selección Peruana está con solo 3 puntos en la primera ronda casi terminada de Eliminatorias Sudamericanas. Deberá recibir a Uruguay muy pronto, buscando los puntos que lo saquen del último puesto, pero es bastante complejo en todos los sentidos, por lo visto al día de hoy. Lo normal sería que La Celeste de Marcelo Bielsa se imponga y con eso le coloque el punto final a la estancia del Nonno en la Federación Peruana de Fútbol. Para darle paso a un nuevo proyecto, según pudo enterarse ahora, esta redacción.

¿Quién reemplazaría a Jorge Fossati en la Selección Peruana?

El cual estaría encabezado por un profesional que quiere el poder absoluto de las bases competitivas en la Selección Peruana. Alguien que tenga esas ganas de revolucionar todo desde los más pequeños, para después, sin prisa y premura, vea la oportunidad de cosechar triunfos. Todo esto, sabiendo que Perú no irá al Mundial de Norteamérica 2026, con más opciones en la previa, pero fracasando por responsabilidades compartidas entre Juan Máximo Reynoso y Jorge Fossati. Es momento de mencionar el perfil estudiado.

Tiago Nunes y Jorge Fossati en la Liga 1. (Foto: Twitter).

¿Qué gusta de Tiago Nunes para la Selección Peruana?

Se trataría, nada más y nada menos, que de Tiago Nunes. El actual entrenador de la Universidad Católica en Chile, que viene haciendo un trabajo más que correcto en el grande del fútbol sureño. Con amplio conocimiento de la Liga 1, y un entendimiento también, del pensamiento del jugador peruano. El técnico brasileño sería el profesor ideal que buscaría darle vuelta a la situación competitiva en nuestras bases formativas. Y ya después ver cómo va la mano con los mayores. Pero en principio, trabajar muy duro con los reservistas.

Tiago Nunes dejó una grata sorpresa en Sporting Cristal la temporada pasada, compitiendo en Copa Libertadores como pocas veces lo hacen los clubes peruanos. Fracasó en la obtención del título nacional, eso no se puede negar, porque como equipo grande, su obligación era levantar el título a final de temporada. Pero dejó luces de que tiene mucho por entregarle a un alicaído deporte rey en nuestro país. Se pudo conocer que el ex Botafogo estaría viendo la oportunidad de no renovar con La Cato, eso abriría aún más las puertas.

Jorge Fossati recién tiene dos partidos oficiales en la Selección Peruana, ambos por Eliminatorias Sudamericanas, donde empató ante Colombia y Ecuador. Pero mucho antes de ese concepto, está la Copa América 2024 donde no probó novedades y dejó más dudas que certezas. Ante Uruguay en la siguiente Fecha FIFA, deberá dar lo mejor de sí desde la zona técnica, porque si no, no llegará a ser quien mande el once titular frente a Brasil en el mes entrante. Calentando el gran favorito para muchos en la directiva nacional.