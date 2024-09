André Carrillo está listo para poder empezar un nuevo reto dentro de su vida profesional, en el Corinthians lo quieren al máximo de sus aptitudes. Por eso, en su presentación fue destacado como uno de los grandes refuerzos. Mediante una publicación oficial, el delantero peruano, está listo para poder trabajar en el equipo más popular de la ciudad de São Paulo. La Culebra es uno de los fichajes más resonados dentro del país gigante sudamericano. Con un detalle que nos damos cuenta recién.

¿Cómo fue presentado André Carrillo en Corinthians?

Con un mensaje muy cercano, y lleno de energías positivas. El ahora exjugador de la Liga Árabe, es anunciado como un fichaje de altísima calidad. En Brasil está siendo valorado por todo lo alto, por eso, le damos una cobertura correcta a este futbolista formado en Alianza Lima. El Timao expone lo que está siendo la efervescencia del peruano recién llegado: “¡André Carrillo está en el equipo del pueblo! ¡El delantero peruano llega al Coringão hasta el 31 de julio del 2025!”.

Corinthians destacó cómo llegó André a esta etapa de su vida, quien obviamente es tratado como una gran estrella: “Desarrollado por Alianza Lima (PER), Carrillo jugó en Europa con etapas en Sporting (POR), Benfica (POR) y Watford (ING). En Oriente Medio, el experimentado deportista de 33 años jugó en el Al Hilal y el Al-Qadisiyah, ambos de Arabia Saudí. El mediocampista también suma 101 partidos con la selección peruana”.

El detalle más importante que nos damos cuenta, es que su contrato es hasta el 31 de julio del 2025. Esa fecha sería su vuelta a Alianza Lima si no pasa nada extraño. André Carrillo para esa época ya habría vivido al máximo su estancia dentro de la élite internacional. Con un año más al día de hoy, puede decir que estará listo para poder llegar a la Liga 1. Si la termina rompiendo en el Timao, se quedaría un año más. Pero máximo para el 2026, si lo veríamos en el equipo del pueblo.

¿Cuánto ganaba André Carrillo en Arabia Saudita?

André Carrillo ganaba 500 mil dólares mensuales en Al Qadisiyah, según El Diario La República. Ahora fichado por Corinthians, se estima que su sueldo sería no más de 60 mil dólares mensuales. Por lo que no es la mejor paga del planeta, pero igual la intención de poder cerrar el trato, haría que La Culebra esté cobrando un dinero no tan provechoso. Casi parece una acción de respuesta a la lluvia de críticas en el pasado reciente, a su comportamiento hacia la Selección Peruana.

¿André Carrillo está feliz en Corinthians?

Según podemos entender, André Carrillo se siente ahora mismo como un jugador nuevo. Luego de tantos años en Arabia Saudita, puede tomarse la responsabilidad de jugar nuevamente en un ambiente de presión máxima. Como es el día a día de una institución del nivel de Corinthians: “La expectativa es muy grande. Todo el mundo conoce a los fans de Corinthians. Se sabe que cantan los 90 minutos, que tiene mucha pasión por su club”.

André Carrillo presentado en Corinthians. (Foto: Twitter).

El Timao esta vez lo motivó más que el amor por Alianza Lima. Aunque después de tantos días donde supuestamente se definió su regreso al fútbol peruano. La prioridad de André Carrillo fue mantenerse en el extranjero, para después soñar con regresar a casa. Pero eso será muchísimos pendientes por cumplir: “Tengo una expectativa grande, todos conocemos a los fans del Corinthians. Físicamente, estoy bien, un poco cansado y adaptándome al cambio de horario, pero estoy muy bien”.