Tarde o temprano sus acciones le terminaron pasando factura, la irresponsabilidad y la falta de respeto se paga de forma severa. Alianza Lima no quiere cometer errores del pasado, donde dejaba pasar cualquier tema polémico. Por eso se mueven muy rápido.

La idea principal es que el jugador no siga más en Alianza Lima como jugador, Christian Cueva hoy por hoy no es un nombre deseable en el universo blanquiazul. Bajo esa razón, entendemos su partida hoy de los entrenamientos, y efectivamente, eso responde a la pregunta principal de nuestro artículo.

¿POR QUÉ SE FUE CHRISTIAN CUEVA DE LOS ENTRENAMIENTOS?

El dato principal lo brinda el periodista de RPP Noticias: “Christian Cueva se retiró temprano de la práctica en EGB debido a que Alianza Lima no lo dejó sumarse a los entrenamientos”. Kevin Pacheco contó eso, y también el movimiento del club, en contra del propio jugador.

Desde el plano legal, todavía andan ajustando en Alianza Lima todo lo definitivo. El jugador no continuará, eso está completamente confirmado, sea por la no renovación o la ruptura forzada: “Todavía no le llegó un documento de desvinculación, pero es la posición del club. La Directiva tendrá reunión hoy con la parte legal del jugador”.

Todo hace indicar que las horas de Christian Cueva en Alianza Lima están contadas. Los motivos están expuestos, y los hinchas, que se llenaron de ilusión con su llegada, respaldan cualquier acción contra Aladino. Vivimos los tiempos finales en Matute del 10 peruano.