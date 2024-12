El equipo del pueblo viene de la mano con un técnico repleto de experiencia. Quien en la última conferencia de prensa mostró sus galones como profesional absoluto. Por ende, hay una tranquilidad mágica, ya que los problemas pueden descansar, sin problema alguno, en sus hombros. Al punto de que se tocó en conferencia de prensa, ante los medios de comunicación, el asunto de los dos jugadores con mayor peso en el camerino blanquiazul. Sí, se trata de Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre Paolo Guerrero y Hernán Barcos?

Ese tema le interesa tanto al hincha de Alianza Lima, que siempre que hayan novedades sobre ambos jugadores, todo se vuelve muy comercial. Por eso, cuando le preguntaron al Pipo sobre la presencia en su equipo, de ambos jugadores de 40 años, afirmó algo que muy pocos, hoy podrían mencionar sin antes sentir un frío por todo su cuerpo: “Con respecto a lo de Barcos y Paolo, son dos jugadores de nivel internacional, extraordinarios, no voy a descubrir nada. Dios quiera que podamos sacar todo su potencial”.

¿Paolo Guerrero y Hernán Barcos serán titulares en Alianza Lima?

De la misma manera, con una autoridad que le dan los años en el fútbol internacional. Néstor Gorosito siguió con el asunto de Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Destacando que los llevará como a todos los del plantel, sin una distinción bastante especial por lo que significan actualmente: “Nosotros antes que gane Alianza, queremos ganar nosotros como entrenadores y ganarnos la confianza. Jugarán los que mejor jueguen, y espero podamos potenciar no solo a ellos, sino a los demás chicos del club”.

ver también La primera decisión potente de Néstor Gorosito: El Pipo pisa muy fuerte en la interna del equipo

ver también Crack repleto de magia: El enganche pedido por Néstor Gorosito para el Alianza Lima versión 2025

¿Cómo trabajará Alianza Lima las menores?

Se respaldó también en lo que ha hecho en sus trabajos pasados, donde muchas veces priorizó la cantera de un club, por encima de nombres consolidados. Eso termina siendo bastante llamativo. Por todo lo que se vive a diario en el equipo del pueblo: “Hemos hecho debutar cualquier cantidad de chicos en todos los equipos, no nos importa tanto las edades sino la capacidad. No nos importa si tienen 15 años,16 o 17, hemos hecho debutar chicos muy jóvenes, pero no porque se nos ocurra, sino porque se merecían debutar”.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima. (Foto: Tabatha Belén – @tabathabelen09).

Publicidad

Publicidad

Finalmente, destacó El Pipo que el trabajo suyo viene de la mano con la dirección deportiva. Para no equivocar los caminos en un fútbol que recién está conociendo como entrenador principal: “Analizaremos junto a Franco (Navarro) y su gente, veremos si hay posibilidad de subirlos, si están capacitados y juegan bien, jugarán. No importa si tiene 15 años, 16 o 18. Perú tiene una esencia de jugadores que a nosotros siempre nos han gustado como Cubillas, Cueto, Uribe, entre otros. Uno como jugador no se da cuenta, pero el entrenador sí. El que juega bien, juega”.