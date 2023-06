Siempre es bueno ver fútbol, estar enterado de todo lo que vendrá en las próximas horas. Por eso Bolavip te trae, como siempre, la parrilla de los mejores eventos del deporte rey. Donde podemos ver mucho ámbito internacional, como también aspectos de interés local.

Este miércoles 28 de junio tenemos encuentros imperdibles, los cuales podrás seguir sin ningún detalle pendiente. Cada encuentro trae su información perfecta, desde el horario específico, hasta la cadena televisora que transmitirá el partido que más te guste o llame la atención.

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS HOY – MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DEL 2023:

18:30 Jamaica vs Trinidad y Tobago vía Star+

21:00 St. Kitts and Nevis vs EE. UU. vía Star+

17:00 Estudiantes vs Oriente Petrolero | canal: Star+, ESPN3

17:00 RB Bragantino vs Tacuary | canal: ESPN2, DIRECTV Sports

19:00 Emelec vs Danubio | canal: ESPN2, DIRECTV Sports

19:00 Guaraní vs Huracán | canal: DIRECTV Sports

21:00 Santa Fe vs Goiás | canal: DIRECTV Sports

21:00 Universitario vs Gimnasia La Plata | canal: Star+, ESPN

17:00 Nacional vs Metropolitanos | canal: Star+, ESPN2

17:00 Internacional vs Medellín | canal: Star+, ESPN

19:30 Racing Club vs Ñublense | canal: Star+, ESPN 4

19:30 Flamengo vs Aucas | canal: ESPN2, Star+

19:30 Corinthians vs Liverpool | canal: Star+, FOX Sports

19:30 Independiente del Valle vs Argentinos Juniors | canal: Star+, FOX Sports

Copa Chile:

17:00 | Huachipato vs Deportes Temuco | canal: TNT Sports

RESULTADOS EN VIVO DE LA JORNADA DEPORTIVA – MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DEL 2023:

Por si fuera poco, Bolavip Perú también te trae la agenda de los partidos del día, los cuales se actualizan automáticamente. No te pierdas ningún resultado en vivo, todos los detalles en el SIGUIENTE ENLANCE – AQUÍ.