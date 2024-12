Miller Bolaños es uno de los grandes nombres que siempre generó rumores en la temporada 2024. El ex jugador de Emelec salió del club en 2023 y en este año estuvo en la Serie B con Guayaquil City. Ahora podría regresar a primera a un equipo que juega Copa Sudamericana.

El equipo que estaría cerca del “fichaje” de Miller Bolaños es Orense, según la información de Mercado Fútbol. El equipo de Machala juega Copa Sudamericana en el siguiente año y por eso quieren contar con una plantilla fuerte que les permita avanzar en el torneo.

En 2025, Orense vivirá su primera experiencia internacional y ya en este 2024 armaron un equipo fuerte con jugadores como Achilier, Parrales, Calderón, entre otros. Por lo cual, quieren mantener una base y permitirse soñar para la temporada 2025 con volver a ser protagonista.

Miller fue opción para varios clubes a lo largo del año, sin embargo, al final el jugador se quedó en Guayaquil City para terminar el 2024, pero no pudo hacer historia y ser parte del ascenso con el club. El ‘equipo de la ciudad’ se quedó a muy pocos puntos de la gesta.

Miller Bolaños estuvo el 2023 en Emelec. (Foto: Imago)

Otro equipo que estuvo interesado en Miller Bolaños es Barcelona SC. El ‘Ídolo’ quiso fichar al jugador ecuatoriano a comienzos de 2024, no obstante, la negociación no se terminó dando y el jugador no protagonizó el gran ‘camisetazo’.

Los goles de Miller Bolaños con Guayaquil City

Fueron 10 los goles que Miller Bolaños hizo en la Serie B del fútbol ecuatoriano con la camiseta de Guayaquil City. El volante ecuatoriano jugó 31 partidos y también dio 10 asistencias. Jugó 4 partidos por Copa Ecuador. Su contrato era hasta finales de 2024.

Las polémicas de Miller Bolaños en su paso por Emelec

El 2023 fue muy polémico para Miller Bolaños, pero fue su gran acto de indisciplina a mediados de año que le costó la salida del club. Se acusó al jugador de ingresar a una persona no autorizada a la concentración.

