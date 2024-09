La Selección Peruana estará viviendo un partido de alto calibre cuando juegue contra Ecuador este martes por la tarde. Deben ganar de todas maneras para poder estar mucho más tranquilos en las presentes Eliminatorias Sudamericanas. Sabemos bien que es un cotejo de mucha complicación porque Ecuador de local es un conjunto que saca lo mejor de sí. Pero, acá estamos yendo por el lado positivo como le gusta Jorge Fossati, con una sola premisa. Estar más cerca de conseguir el boleto mundialista a final de la campaña.

¿Selección Peruana puede llegar al repechaje?

La única manera de estar más cerca de la zona de clasificación conocida como repechaje, sería que Perú gane su partido contra Ecuador con una diferencia de dos goles. Después, ver como Colombia y Argentina no se sacan diferencias, solo termine todo en empate. Posteriormente, un empate entre Chile y Bolivia sería lo ideal en todos los sentidos. Y por último, que Uruguay le gane a Venezuela, lo mismo con Brasil cuando visite a Paraguay.

¿Qué resultados necesita Perú para ir al repechaje?

Si se da esta situación, podemos soñar despiertos con una idea de calificar a la siguiente cita mundialista. Pero para eso, la propia Blanquirroja debe estar trabajando una posible gesta que no es nada sencilla. Pasando en resumen, se debería ver de esta manera el proceso de resultados finales en esta Fecha FIFA:

Colombia 1-1 Argentina

Ecuador 0-2 Perú

Chile 1-1 Bolivia

Venezuela 0-2 Uruguay

Paraguay 0-3 Brasil

Esto porque queremos dejar a los equipos establecidos con partidos jugados, diferencia de goles y puntos finales. La idea es que Perú pueda escalar de forma directa hasta la casilla 8 con 6 unidades y una diferencia de goles de -5. Con la misión de mejorar de manera paulatina con el pasar de los siguientes cotejos, aquellos que le darían un segundo aire de confianza a Jorge Fossati y compañía. Para después, soñar en que la meta de Norteamérica 2026 está bastante latente a comparación de hoy.

¿Cuáles son los partidos pendientes de la Selección Peruana?

Ecuador vs Perú (10 de septiembre 2024).

Perú vs Uruguay (10 de octubre 2024).

Brasil vs Perú (15 de octubre 2024).

Perú vs Chile (noviembre 2024).

Argentina vs Perú (noviembre 2024).

Perú vs Bolivia (marzo 2025).

Venezuela vs Perú (marzo 2025).

Colombia vs Perú (junio 2025).

Perú vs Ecuador (junio 2025).

Uruguay vs Perú (septiembre 2025).

Perú vs Paraguay (septiembre 2025).

De acá la Selección Peruana deberá sacar la mayor cantidad de puntos para poder llegar a la zona de clasificación mediante el sistema de repechaje a final de la campaña absoluta. Con 18 unidades, aproximadamente, podría decirse que La Bicolor puede pelear ese cupo internacional con las otras confederaciones. Es una tarea titánica desde ya.

Gianluca Lapadula y Luis Advíncula en la Selección Peruana. (Foto: FPF).

¿Cuál será el once titular de la Selección Peruana vs. Ecuador?

El Diario Líbero se la juega como siempre, y expone cómo estará jugando la Selección Peruana en Quito contra Ecuador. El once titular según el medio de comunicación partirá de esta manera, para tener en cuenta lo que se menciona acá: “Pedro Gallese, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Renato Tapia, Wilder Cartagena, Luis Advíncula, Marcos López, Sergio Peña, Gianluca Lapadula, Álex Valera”.