Tensa situación se vivió en la interna de VIDENA después de un día de trabajo en la Selección Peruana. La decisión de hablar ante los medios de comunicación fue de Jorge Fossati, quien estuvo con los ánimos movidos al parecer. Ya que tuvo unos segundos de furia con un periodista que solo estaba viendo oportunidades de conceptos diferentes a los que se conocen hasta el momento. La pregunta fue por los cambios del último partido, esos movimientos que desencadenaron en el gol de la Selección Colombiana.

¿Por qué discutió Jorge Fossati con el periodista peruano?

El periodista deportivo de América Televisión, Renzo Dulanto, fue claro en su consulta, la cual buscaba una respuesta clara y directa: “Hay una máxima en el fútbol que no hay ni nunca ni siempre. Nosotros no tenemos la costumbre de cambiar jugadores cuando hay una pelota que está en contra. Nunca lo hemos hecho o casi nunca. Acá se dio una circunstancia, iban a entrar Bryan Reyna y Archimbaud y se pararon los cambios”.

Para su mala suerte, al parecer Jorge Fossati no tenía muchas ganas de contestar y precisó: “Muchas veces lo digo, y no es contigo, sino en general, pero ¿se pusieron a pensar la agresión que le hicieron a Alex Valera y que de ahí vino el corner? Pero parece que no, en vez de defender a Perú, estamos buscándole siempre la quinta pata al gato. ¿No lo viste? O no existió lo que digo”. Recibiendo una respuesta muy clara del comunicador: “No es buscar la pata al gato, nadie está en contra de la selección peruana, eso sí se lo digo”.

¿Jorge Fossati es el responsable del empate contra Colombia?

Masticando la bronca, después de insinuar que el periodista solo quería molestar. Jorge Fossati le bajó un poco a la sensación de tensión con una respuesta mucho más ligera: “Eso es lo que yo veo en general y no es la primera vez que lo digo. Callens es atendido y se indica el cambio. La otra opción era no cambiarlo, esperar que lo atienda, y eso significaba que íbamos a tener 10 porque a Alex lo iban a sacar del campo. Pero sí fue orden nuestra, mi responsabilidad y si fue mi error, yo lo asumo sin ninguna duda”.

Jorge Fossati termina asumiendo su responsabilidad en este caso después de una amago de molestia y falta de respeto hacia un periodista que solo hizo una consulta de fútbol. Entendemos que las urgencias de la Selección Peruana hoy es sumar todos para el mismo lado, desde el lado de las voluntades, hasta el plano netamente cuantitativo en puntos. Pero, acá al Nonno se le fue un poco la mano porque no era necesario ponerle un cara a cara en una rueda de prensa tradicional.

¿Cuál será la estrategia de la Selección Peruana contra Ecuador?

El periodista del Diario Líbero, Diego Sotomayor, destacó lo que veremos en el siguiente partido de Perú ante Ecuador, un detalle para empezar: “Esta vez el DT uruguayo sí dirigirá al equipo blanquirrojo desde la zona técnica. Una noticia bastante alentadora porque podrá detectar los pasajes del juego en el propio campo de juego. Eso sí, la estrategia difícil que la modifique, puesto que ante Colombia dejaron muchas conclusiones positivas”.

Jorge Fossati dirigiendo a la Selección Peruana. (Foto: Twitter).

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana por Eliminatorias Sudamericanas?

Perú vuelve a jugar este martes 10 de septiembre ante Ecuador. Chocando por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el duelo se desarrollará en la ciudad de Quito desde las 16:00 horas de Perú. Jorge Fossati acá deberá demostrar de qué está hecho el equipo conformado por jugadores de élite, en una visita muy complicada ante un combinado nacional que recién cambió de entrenador, teniendo en este momento a Sebastián Beccacece como principal técnico.