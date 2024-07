Sabiendo que Paolo Guerrero tiene una batalla legal con César Vallejo para liberarse, el cuadro de Alianza Lima no es ajeno a ese momento. Si bien siempre ha mostrado interés en tenerlo en sus filas, ahora fue el gerente general de la institución el que habló sobre el posible fichaje del ‘Depredador’.

Charlano para RPP Deportes de Perú, Rafael Medina, gerente general de Alianza Lima, declaró sobre el posible fichaje de Paolo Guerrero: “Alianza es sumamente meticuloso y claramente respetuoso de los contratos vigentes con cualquier jugador como Paolo, como con cualquier otro. Debe cumplir con las obligaciones contractuales”.

Si bien nunca respondió directamente con un “sí” o un “no”, las palabras de Rafael Medina se pueden interpretar como un “primero que resuelva sus asuntos y de ahí veremos”. No cerrando completamente la puerta, lo que sí dejó en claro es que Alianza Lima no negociará con un jugador que tenga contrato.

Con esta situación, y hasta que Paolo Guerrero no resuelva su salida de la Universidad César Vallejo, Alianza Lima no buscará fichar al delantero. Con 40 años, tal parece que la llegada del ‘Depredador’ al cuadro de La Victoria no se dará.

Paolo Guerrero, jugador de César Vallejo de Perú.

Hay que recordar que Paolo Guerrero firmó por dos temporadas con César Vallejo, pero ahora quiere terminar con su contrato. Esperando no sumar minutos en el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú para que pueda fichar por otro club, el cuadro ‘Poeta’ ya habría alcanzando la suma que debe cancelar para salir.

¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tiene 40 años y actualmente es jugador de la Universidad César Vallejo. Firmando un contrato por un año, el delantero tiene que presentarse en Trujillo para que empiece con los trabajos tácticos.

¿Cuánto gana Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero gana aproximadamente 100 mil dólares en la César Vallejo. Según el diario Trome, el delantero firmó por dos temporadas, por lo que se llevará 2 millones 400 mil dólares en promedio.