Sporting Cristal ha tenido un año hasta el momento aceptable, tal vez fue eliminado luchando en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Además, desde hace varias temporadas cuenta con joyas, que la vienen rompiendo en la Liga 1.

Uno de ellos es Joao Grimaldo, el extremo viene siendo sensación en el cuadro celeste. Sin embargo, el exfutbolista Reimond Manco se atrevió a compararse con él, al asegurar que lo hace recordar a él.

“Grimaldo me hace acordar mucho a mí. No Reyna, él es potencia, rapidez y fuerza. Grimaldo es más encarador. Te engancha, te trae, te lleva. Pero tiene algo que yo no tenía que es el gol, y eso le da un plus extra al chico”, expresó el ex volante en el programa deportivo, Cojo y Manco.

Por último, el exjugador de Alianza Lima mencionó que el futbolista rimense tiene mucha capacidad para sorprender y por ese motivo se siente muy identificado.

“Tú lo ves así en la calle corriendo, parece un pirañita, ¿si o no? Pero cuando juega es abusivo”, indicó.

¿Cuándo juega Sporting Cristal su siguiente partido?

El siguiente partido de Sporting Cristal es el día domingo 6 de agosto a las 3:15 PM en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 en el Estadio Municipal de Tarma contra ADT de Tarma.

Así marcha Sporting Cristal en la tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2023

Sporting Cristal ha disputado 6 partidos, y se ubica en la posición 1 con 4 partidos ganados, y 2 empatados, con 14 goles a favor y 3 goles en contra.