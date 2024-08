Es momento donde la Selección Peruana tiene que tomar determinaciones si no quiere quedar eliminado tan pronto en las Eliminatorias Sudamericanas. Ya conoce el Perú entero y especialmente Jorge Fossati, lo que le pueden dar algunos nombres casi en estado de retiro. Por eso, vamos a proponer una nueva camada, algunos nombres conocidos, pero otros con un futuro auspiciador. Invitando a que haya una reingeniería sería en el equipo de todos para las siguientes semanas.

¿Quiénes son los jugadores más cuestionados en la Selección Peruana?

Los nombres que no serían convocados de manera inmediata, serían Paolo Guerrero, Christian Cueva, André Carrillo, y algún otro nombre que no llegue bien a ese momento, donde se trabaje pensando en lo que será el partido contra Colombia en Lima y, Ecuador allá en Quito. La Selección Peruana en el papel debería cambiar hasta cuatro nombres, podría haber algún otro más que debería salir, pero los más seguros, son los que exponemos ahora mismo.

En primer caso, Paolo Guerrero con más de 40 años, sin minutos en la Universidad César Vallejo, debe darse cuenta de que no está para la alta competencia. Eso tendría que partir desde la decisión de Jorge Fossati, pero él confía ciegamente en su capitán. Por eso, creemos que el delantero debería dar un paso al costado definitivamente. A menos que fiche por Alianza Lima en los próximos días, y la rompa toda, callándole la boca a muchos.

¿Cuáles serían los recambios perfectos para Paolo Guerrero?

En caso no veamos respuestas para un Paolo Guerrero semi retirado, proponemos nombres como Alex Valera (goleador de Universitario de Deportes), Santiago Ormeño (Atacante con presente en la Liga MX), y el propio Matías Succar, que recién llegó a Alianza Lima para darle esa solución en ataque a Mariano Soso. Si queremos ir un poco más allá, bajando un poco la línea de exigencia, podríamos ver a nombres como los siguientes.

Desde José Rivera, El Tunche, en la “U” es uno de los llamados a empujar el carro desde su talento y energías. Víctor Guzmán, el juvenil de Alianza Lima, lastimosamente no juega en el primer equipo y debería estar siendo visto por cualquiera, para salir a préstamo, pero en Matute parece que lo quieren mantener. Otro nombre para considerar, es el de Janio Posito, quien mete todos los goles posibles con el ADT Tarma. Es una opción bastante lejana, pero no estaría nada mal.

Selección Peruana en la Copa América de Brasil. (Foto: IMAGO).

¿Quiénes podrían reemplazar a Christian Cueva y André Carrillo en la Selección Peruana?

Hasta ahí llegamos con el caso de Paolo Guerrero, ahora queremos ir a fondo con los nombres que vienen luego. Claramente, nos referimos a Christian Cueva y André Carrillo, quienes hace poco fueron ampayados en una fiesta después de quedar eliminados de la Copa América 2024. Celebrando mientras el país entero estaba sufriendo. Eso hasta ahora les estaría costando mucho en el juicio popular, por eso El Nonno debe evaluar lo que quiera hacer con este par de personajes deportivos.

En el puesto de Christian Cueva hay nombres como Jairo Concha con buen presente de Universitario de Deportes, el mismo caso de Catriel Cabellos en Alianza Lima. Y ni qué decir, Martín Távara, quien es uno de los fijos en Sporting Cristal, o primer cambio para los entrenadores. Si Aladino no está enfocado en su carrera, cualquiera de estos nombres podrían ser la carta de solución ante una urgencia en líneas generales.

El último nombre es el de André Carrillo, quien no solo está en el ojo de la tormenta, también está con un presente extraño en Arabia Saudita, porque no se sabe si está jugando bien o mal. Por eso, proponemos nombres como Joao Grimaldo, Franco Zanelatto, y hasta el propio Maxloren Castro, para trabajar por la banda donde normalmente compite La Culebra. Estos jugadores mencionados no están en su pico de rendimiento, pero podrían tomarse como nombres bastante rebeldes.