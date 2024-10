Cuando todos pensaban que se había cometido una injusticia con Paolo Guerrero, al no llamarlo en los partidos contra Uruguay y Brasil de esta Fecha FIFA. Apareció un ídolo nacional con toda su autoridad jerárquica para callar todos los comentarios contrarios. Demostrando grandeza y simpleza, a la hora de dejar un mensaje sanador, el cual seguramente dará contexto para entender lo que está pasando ahora mismo con el gran capitán de la Selección Peruana.

¿Paolo Guerrero renunció a la Selección Peruana?

En una entrevista con Radio Programas del Perú, Don Teófilo Cubillas fue claro, y expuso lo que le contó el goleador histórico de la Selección Peruana. Quien tuvo una conversación cargada de emotividad con el entrenador de La Blanquirroja: “El mismo Paolo Guerrero me hizo saber que él le había pedido a Fossati que preferible dejarlo en la banca (no considerarlo) porque no estaba en condiciones de poder ser un jugador más en esta oportunidad. Creo que bastante honesto Paolito en ese sentido”.

¿Qué jugadores extraña hoy la Selección Peruana?

El Nene expuso también que está algo sentido por la ausencia de nombres como: Christian Cueva, André Carrillo, y demás cracks peruanos que hoy no son considerados en Perú por diferentes razones: “Tres piezas importantísimas para el equipo que no están presente, ya eso preocupa un poquito. Sé que es oportunidad para otros jugadores para que demuestren que ellos también tienen lugar en nuestra selección, pero de verdad se les va a extrañar”.

De la misma manera, Teófilo Cubillas mencionó que ahora mismo hay una crisis interna de resultados en la Selección Peruana. Pero haciendo un gran trabajo contra Uruguay, se podría venir un repunte necesario en las Eliminatorias Sudamericanas. Para así clasificar a la siguiente cita mundialista en Norteamérica 2026: “Lo bueno es que hay muchos equipos que tranquilamente podrían quedar un poco más atrás. Pero depende de nosotros, si los jugadores están en capacidad de voltear y conseguir los resultados que necesitamos para ganar puntos”.

Paolo Guerrero y Jorge Fossati en la Selección Peruana. (Foto: FPF).

¿La Selección Peruana le puede ganar a Uruguay?

Finalmente, también le dio un mensaje de advertencia al rival de turno. Este viernes La Bicolor estará chocando contra un rival peligroso y muy fuerte, pero que no debe ser visto como un conjunto imposible de someter. Acá aparece el consejo urgente del histórico delantero peruano: “No quiero menospreciar al equipo uruguayo, pero lo vi en los partidos anteriores de Eliminatorias y lo sentía como era una selección al alcance de la nuestra. Si queremos clasificar al Mundial, va a depender solamente de nosotros”.