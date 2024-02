Desde su salida de la Selección Peruana, Ricardo Gareca se sentó pocas veces a decir su verdad sobre lo que pasó con él y la Selección Peruana. El Tigre explicó de forma muy superficial qué pasó en la famosa negociación sobre su continuidad. El técnico argentino ahora en Chile, sale a hablar con la periodista Milena Merino, para el programa de espectáculos: En Boca De Todos.

Quien le consulta de forma directa en el adelanto de entrevista, por qué no está hoy en La Blanquirroja como casi todo el país lo creía conveniente. Y la respuesta es fulminante por no decir, destructiva al ciento por ciento. Encontró ahí Ricardo Gareca, a los responsables: “Eso es algo que debe contestar el presidente… el director deportivo Juan Carlos”.

Dejando también un mensaje que interesará mucho a los hinchas, quienes hoy están con la cólera por no ver a Ricardo Gareca con la Selección Nacional: “La vida continua. Así como la vida y la posibilidad de elección que tiene Perú de elegir el técnico que quiere. Yo tengo la posibilidad de trabajar donde yo quiero. No me gustaría que me olviden. Yo no me voy a olvidar”.

Seguramente todo esto traerá diversos revuelos donde la importancia de sus palabras, con el paso de la entrevista, irá tomando forma. El corazón del seguidor de La Blanquirroja está todavía dañado, por lo que fue la vida de Ricardo Gareca en el equipo de todos. El Tigre se fue, y dejó un vacío gigante, difícil de poder llenar, más aún con los resultados recientes.

Nadie imaginó que le iba a ir tan mal a Juan Reynoso, quien estaba llamado a ser el reemplazo perfecto para La Bicolor. Una pena, su proceso fue corto y tormentoso por los resultados desastrosos. Ahora, en las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Peruana debe repuntar de forma drástica, si todavía sueña con clasificar a la siguiente cita mundialista en Norteamérica 2026.

La idea principal es que levanten los números con Jorge Fossati de cara al nuevo inicio de la competencia. Previamente con los amistosos internacionales y la Copa América, se tiene que mejorar en funcionamiento. Para después ver la repercusión en el tema de puntos. Todo eso va de la mano, tal como le enseñó al pueblo peruano Ricardo Gareca. Y al parecer no lo entendió Juan Reynoso.

¿Cómo le fue a Ricardo Gareca en la Selección Peruana?

El Tigre durante dos procesos eliminatorios, logró competir en 96 partidos como seleccionador nacional. Donde ganó en 38 oportunidades, empató en 23 momentos, y perdió 35 cotejos. Siendo números suficientes para llegar al Mundial de Rusia 2018, y quedarnos a puertas de Qatar 2022. Además, logró el subcampeonato en la Copa América de Brasil 2019. Todo un lujo haberlo tenido.