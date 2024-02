Alianza Lima es el equipo de sus amores, pero Boca Juniors caló hondo dentro del corazón de Carlos Zambrano. El León no sabía lo bueno o malo que iba a vivir en la Argentina, pero aun así se mandó con esta aventura profesional. Cuando lo buscó el consejo de fútbol, asumió con todo honor el reto de jugar en un gigante mundial, esto rechazando una oferta millonaria

Carlos Zambrano cuenta que para llegar al gigante de Argentina, donde se fue peleado, rechazó una oferta de 10 millones de dólares de otro club del exterior, aunque esto con menos renombre deportivo.

En una charla con Sergio Peña, Zambrano contó: “Se me dio la oportunidad de poder ir (a Boca Juniors). Es más, me llamó el entrenador. En menos de 30 segundos, me hizo una pregunta clave, la respondí y me colgó. Al mismo tiempo, tenía una oferta de China, voy a hablar de números: eran 2 añitos y casi 5 ‘palos’ por año. En ese tiempo, no eran nada para la gente de allá”.

Jugar en el equipo más popular de Argentina era casi la motivación necesaria para poder sacrificar algo de dinero. Y así fue como tomó la determinación de jugársela toda por el conjunto bostero: “Si hubiera retrocedido el tiempo, tal vez lo hubiese tomado, pero al final, apareció Boca y era un sueño para mí. No podía dejarlo pasar porque mi carrera ya estaba a pocos años de acabarse”.

Dentro del podcast comandado por Sergio Peña, se puede ver como Carlos Zambrano tocó diversos temas de su vida, el presente y el pasado más alejado. El volante de la Selección Peruana aprovechó en juntarse con el duro defensor, para poder conversar un poco de todo lo que amerita la situación. La idea es pasarla bien en principio, soltando algunas bombas mediáticas según declaraciones.

¿Cómo le fue a Carlos Zambrano en Boca Juniors?

Después de una discusión entre Hugo Ibarra en Boca Juniors, por un tema disciplinario. Carlos Zambrano salió en diciembre del 2022, para después llegar a Alianza Lima, cumpliendo un sueño de niño de jugar en el club de sus amores.

El León se fue por la puerta de atrás en Argentina con 62 partidos, dos goles, una roja y cnco títulos ganados.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre su salida de Boca Juniors?

En su presentación con camiseta de Alianza Lima, el defensa nacional resumió su paso por Boca Juniors: “No voy a salir a hablar bien ni mal de nadie. Si tengo que acatar las órdenes, las voy a acatar. Yo podría hablar, pero prefiero quedarme callado. Sé que le di al equipo el 100 por ciento. Y estos últimos dos meses, cuando los defensores estaban lesionados, yo estaba un poco golpeado y aun así me metí al campo”.