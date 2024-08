Lo que hubiese sido la vida si se daba esta oportunidad, una segunda etapa de la Selección Peruana con Ricardo Gareca hubiese sido espectacular en todos los sentidos. El equipo de todos hubiese ido a la segunda con un entrenador que sabía del mercado, entendía lo que pasaba actualmente, además de conocer a los jugadores que tendría a la mano. Pero esto no pasó a mayores, te contamos ahora cómo se pudo gestar la fallida llegada del Tigre al país.

En el programa donde son protagonistas, Horacio Zimmermann y Pedro García, se reveló esta historia: “Me contaron que se va Juan Reynoso, y en ese ínterin se estaba negociando con el Rey Nonno (Jorge Fossati). Esa chapa es perfecta. Porque es igual o peor en el mensaje, ya colmó ya, no lo aguanto, ni lo escucho más. Me parece un tipo irrespetuoso, en la “U” también era igual. A mi no me gusta: “Yo no he dicho eso”. Hay formas, está bien, deja hablar y después di yo no he dicho eso. En todo caso, si hay dudas, o se entendió de otra manera, recalcó que lo dije, fue esto, y se acabó”.

Los periodistas de Movistar Deportes entrelazaron conceptos, pero el dueño del canal de YouTube, fue a fondo: “A mi me parece que no quisiera seguir. Yo fui parte de la gente que creía que era el técnico ideal. Pero me olvidé, de esa parte, en la derrota. En la que todos eran culpables, y él era el mártir. No sirve esa hue… Porque además, ya trasgredes, con la gente, con el periodismo. Quieres unir, une. Que tu mensaje sea de unión, no de me lleva al huevo.. Oe qué es eso, ni el peor técnico de la historia del Perú dijo eso. No recuerdo”.

¿Ricardo Gareca quiso regresar a la Selección Peruana?

Según lo que cuenta el periodista de turno, es bastante claro: “Cuando se va Acme (Juan Reynoso), llega la posibilidad de Rey Nonno (Fossati), lo contratan y todo, técnico de Perú. Pero a través de un amigo mío, que tiene una relación con Ricardo Gareca, no sé qué piensas. Es uno medio mediático, de hecho ni aparece, nadie sabe quién es. Me dice: “Oe, no sabes, te acuerdas de ese ínterin entre se fue Reynoso y llegó Fossati. Esa época yo no quise decir nada, porque tenía mucho morbo. Pero yo hablé con Gareca, y le pregunté como para ver qué me dice””. La consulta fue si lo llamaban.

Demostrando que había un interés real del Tigre: “Si lo llamaban de Perú, qué haría”, expone el conductor del espacio con Pedro García. Dejando en claro que la respuesta del Tigre fue sumamente sorprendente: ” Si iría”. Estaba dispuesto, lo que parecía que no. O sea cambió de opinión, después de la conferencia que hizo, que con Lozano es circunstancial. Cambió de opinión”. Entendemos que todo esto pasó entre noviembre de 2023, cuando Perú todavía no tenía un seleccionador definido, con la opción de Jorge Fossati a flor de piel.

Ricardo Gareca en conferencia de prensa con la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

¿Hasta cuándo tiene contrato Ricardo Gareca en Chile?

Ricardo Gareca tiene contrato firmado en la Selección Chilena hasta junio de la temporada 2026. Enlazado todo así hasta el final de las Eliminatorias Sudamericanas, el Tigre, fiel a su estilo, buscará clasificar al país de la Estrella Solitaria a un Mundial tras nueve años de ausencia. Cumpliendo el sueño de millones de personas, que velan por los intereses más importantes de La Roja.

¿Cuánto gana Ricardo Gareca en Chile actualmente?

Ricardo Gareca gana 3 millones de dólares en promedio al mando de Chile. Siendo esa la cifra que se embolsaba en Perú, no se espera que el Tigre esté por debajo de su monto habitual. Aunque, según algunas fuentes cercanas al país sureño, se está hablando de exactamente, unos 3.693.885 dólares anuales. Siendo valorado como manda la historia, todo lo contrario a lo que sufrió en la época de Agustín Lozano como presidente de la FPF.