El Tigre no está cómodo en La Roja según se puede ver ahora mismo. Ricardo Gareca está viviendo un presente algo incómodo por todas las noticias que llegan desde el país sureño. Los periodistas ya le perdieron la paciencia, y en la Selección Chilena hay un clima de malestar general por el trabajo del argentino. Quien ahora se cruzó con los comunicadores locales, quienes le cuestionan el rendimiento de sus dirigidos en La Roja.

¿Cómo recordó Ricardo Gareca a la Selección Peruana?

Esto último no le gustó a Ricardo Gareca, por eso salió con la pierna en alto en conferencia de prensa: “Te habla un tipo con experiencia, pero no con experiencia ficticia. Te habla un técnico que vivió un proceso de 7 años y medio, que le tocó poner a jugadores que no tenían experiencia y de pronto jugaban en el medio local. ¿Qué lograron en esa selección? Objetivos importantes. Además, (Perú) estaba en una posición ranking FIFA 60, y llegó a estar en el 2017 en el puesto 10 del mundo. No te contesta cualquiera”.

¿Por qué se enojó Ricardo Gareca con los periodistas?

Contestándole con su verdad en este caso, a los periodistas que cuestionan sus metodologías y resultados: “Con total honestidad, no me molestan las opiniones de ustedes (periodistas) y el entorno. Ustedes no son técnicos, yo sí soy DT y me dedico al fútbol. Pueden opinar, pero no saben lo que es ser técnico y tener que lidiar con esto. No lo tomen como un acto de soberbia, pero hay que ser director técnico para hablar con propiedad. Obviamente, lo que pueden hacer es opinar. No saben lo que es lidiar con un vestuario con figuras”.

Ricardo Gareca quiere levantar a Chile, por eso algo enojado explicó lo que quiere plasmar ahora mismo “El pesimismo no está inserto en la selección, está en el entorno de la selección. Es algo diferente. El que está en el fútbol es optimista y quiere revertir las cosas y cambiar el rumbo de todo. A veces el entorno no es el ideal porque hay opiniones y críticas, pero lo importante es que nosotros queremos dar vuelta eso, y hay un optimismo del grupo. Somos un cuerpo técnico que tiene fe, más allá de los resultados que se puedan dar”.

Ricardo Gareca en conferencia de prensa. (Foto: IMAGO).

¿Cuál es el siguiente partido de Ricardo Gareca con Chile?

A su vez, el técnico ex Selección Peruana, de nacionalidad argentina, mencionó lo que será su próximo partido por Eliminatorias Sudamericanas, donde enfrentará al pentacampeón mundial. Ricardo Gareca sabe que si no suma puntos ante La Canarinha, es complicado que siga en su puesto de seleccionador para Chile: “Brasil siempre es Brasil. Uno debe considerarlo como lo que es, como una potencia y todo lo que pude haber hecho en el pasado no tiene que ver con el presente”.