Universitario de Deportes podría ingresar un dinero más que importante por la venta de un jugador considerado por muchos como referente. Ganaría a nivel económico bastante, pero sin duda, tendría una baja considerable en calidad a nivel plantilla. Porque se trata de un profesional que llegó para hacerse del puesto, y demostrar que tiene el nivel suficiente para ser recordado siempre. Los hinchas empezaron a hablar del tema, porque se filtró de quién se trata, y a donde estaría yéndose prontamente.

¿Rodrigo Ureña se va de Universitario de Deportes?

Carlos Alberto Navarro durante la emisión del partido entre cremas y las garzas, destacó lo que podría pasar pronto: “Hay un club de fútbol del extranjero, no voy a decir de qué país todavía, que está interesado en uno de los jugadores más importantes que tiene Universitario, de los titulares indiscutibles. Acabo de enterarme de cuánto es la cláusula de salida del jugador de 600.000, van a pagar por él”. Para después soltar una afirmación bastante fuerte en la casa del conjunto merengue: “El último partido de Ureña”.

Y es preciso apuntar que Rodrigo Ureña fue también especulado por los propios hinchas, cuando el periodista deportivo en su cuenta de Twitter informó sobre el futuro de un referente. Todos intuyeron en ese momento que se trataba del volante chileno, quien es una pieza fundamental para los bicampeones nacionales: “Pechicuais, quien fue el que me informó con fecha y flyer incluido sobre el partido que se juega hoy (Universitario vs Inter Miami), me cuenta que un club del extranjero quiere llevarse una pieza clave del plantel de Universitario”.

Rodrigo Ureña jugando Copa Libertadores. (Foto: Getty).

¿Fluminense se lo piensa llevar a Rodrigo Ureña?

Podemos darnos cuenta de que en Brasil la noticia se hizo sonar, y automáticamente GloboEsporte destacó la verdad desde la institución de Río de Janeiro: “La reevaluación del tema no significa que el Fluminense necesariamente hará una contratación. Pero, sí, que Tricolor está mapeando el mercado para saber si hay una oportunidad que se ajuste a los deseos de la junta y del entrenador Mano Menezes. El jueves, la prensa peruana reportó el interés en Rodrigo Ureña, de la Universidad. Sin embargo, no está en los planes del club”. Demostrando que no es verdad esa oferta.

¿Hasta cuándo tiene contrato Rodrigo Ureña en Universitario?

Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, hace poco renovó su lazo con el bicampeón nacional. Llegando al cuadro crema en la temporada 2023, el volante de Chile renovó su vínculo en diciembre y quedó listo para afrontar la Liga 1 de Perú y la Copa Libertadores en el 2025. Rodrigo Ureña tiene 31 años y juega en Universitario. Pasando casi toda su carrera en el fútbol de Chile, también mostró su talento en Colombia y ahora lo hace en Perú. Y ahora podría salir al extranjero, tras un par de excelentes temporadas con el equipo más ganador local.