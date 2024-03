Universitario de Deportes está a puertas de un inicio de Copa Libertadores, temporada 2024 con una presión máxima por ser el campeón del fútbol peruano. Los cremas necesitan a sus mejores jugadores, dentro de ese grupo selectivo está Rodrigo Ureña. Quien llegó para hacerse dueño de ese mediocampo, con juego y garra, una combinación que sirve bastante en la historia dentro del conjunto merengue.

Hace poco se le enlazó a Rodrigo Ureña con ofertas potentes desde el extranjero, por eso desde el Diario Líbero responden a esa teoría que asustó a los hinchas de Universitario: “Ante los rumores de una oferta del exterior, Líbero conoció que Rodrigo Ureña se encuentra feliz en Universitario y solo piensa en el bicampeonato de la Liga 1 2024”.

Universitario de Deportes se quedará un tiempo más con Rodrigo Ureña, eso está definido. Es casi imposible que salga el mediocampista con la Liga 1 y Copa Libertadores en juego: “El ‘Pitbull’ le hizo saber a la interna de Universitario que quiere gozar del centenario y pelear por alcanzar los objetivos. Por su cabeza solo pasa el conjunto crema”.

El chileno está pendiente de todo lo que sucede con su entorno, es un futbolista fundamental para Fabián Bustos. Por eso, trabaja sin cesar en el día a día, a su vez, le da tranquilidad a toda la plana directiva de los cremas: “Ureña sabe que es clave para el proyecto deportivo de Universitario y los hinchas cremas confía en su experiencia y jerarquía”.

Por último, y no menos importante. No existe rastro de la famosa oferta hacia el volante ex fútbol colombiano. Todo parece haber sido una serie de trascendidos en torno a uno de los mejores refuerzos extranjeros en la “U”: “Líbero conoció que, hasta la fecha, no apareció un club del exterior pidiendo información sobre el pago de la cláusula de salida de Rodrigo Ureña”.

¿Cuál ha sido la carrera de Rodrigo Ureña?

El volante chileno supo jugar en la Unión Española, Universidad de Chile, Cobresal, Deportes Temuco, Palestino, y Deportes Antofagasta en su país. Después pasó por el América de Cali y Deportes Tolima de Colombia. Para ahora último ver a Rodrigo Ureña en Universitario de Deportes, ya con su segunda temporada encima.

¿Rodrigo Ureña por cuánto tiempo tiene contrato?

El propio jugador, después de salir campeón ante Alianza Lima mencionó: “Mucha alegría por mi familia, por todo lo que hicimos este año, peleamos contra todos y nos apagan la luz. No nos dejan dar la vuelta. Fuimos mejores allá y acá. Estaré para el centenario y 3 años más me quedo, ya renové”. Rodrigo Ureña se queda por un tiempo largo entonces.