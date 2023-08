Este jueves 31 de agosto todos estaremos apoyando a Paolo Guerrero contra São Paulo, el equipo de nuestro capitán ya está en suelo brasileño. Buscará hacer historia contra el poderoso cuadro paulista, y la idea es que triunfe en lo personal el ídolo de todos los peruanos.

Desde que partió hacia el gigante del continente, El Depredador está mentalizado en hacer las cosas de manera perfecta, por así decirlo. Se siente seguro de lo que pueda pasar ante São Paulo, así se lo mencionó el goleador de la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Paolo Guerrero ante los medios de prensa transmitió paz por lo que vendrá: “Nada, que se queden tranquilos. Seguramente va a estar lleno el estadio. Es lo normal, sobre todo en un partido de cuartos de final. Que eso no nos sorprenda. La gran mayoría está acostumbrado a jugar en estadio lleno”.

Comprometiéndose en que todo saldrá muy bien, Paolo Guerrero sabe que se juegan todo ante el Santo Paulista: “Estar aquí en Liga de Quito, que es el más grande de Ecuador, creo que eso ya es una presión. Creo que eso no nos puede interesar. Dentro del campo somos once contra once y tenemos que estar concentrados en todas nuestras líneas”.

Respetando siempre al conjunto brasileño, sabiendo que están repletos de cracks mundiales: “No puedo decirte una debilidad, es un gran equipo. Lo único que puedo decir que es un gran equipo, un equipo fuerte, pero que nosotros también contamos con un equipo muy bueno. Así que va a ser un lindo partido. Nosotros tenemos que estar concentrados”.

No promete en un principio goles, pero sí dejar todo en la cancha, y si eso alcanza, será suficiente para él como referente: “Si se dan las cosas de poder anotar sería importantísimo. Primero es estar concentrado en todas las líneas y después jugar al fútbol que es lo que nosotros sabemos hacer”.

¿Cuánto vale Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tiene 39 años y es actual jugador de Liga de Quito de Ecuador. Defendiendo también los colores de Bayern Múnich, Hamburgo, Flamengo, Internacional de Porto Alegre, Corinthians, actualmente su pase está tasado en 150 mil euros, según la página Transfermarkt.

¿Cuántos títulos ha ganado Paolo Guerrero?

El delantero nacional Paolo Guerrero ha conquistado torneos internacionales muy importantes, tales como: un Mundial de Clubes, una Recopa Sudamericana y un Campeonato Paulista con Corinthians (Brasil). Luego, con el Bayern Múnich (Alemania), logró dos Bundesliga, dos Copas de Alemania y una Liga Pokalsieger. Por último, con la Selección Peruana, obtuvo dos medallas de bronce y una medalla de plata en la Copa América. Además, ha sido el goleador de torneos en cinco ocasiones: cuatro con la Blanquirroja y una con el Bayern Múnich II.