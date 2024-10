La Selección Peruana no solo debe batallar con los problemas internos que tiene para poder armar un equipo competitivo y decente para sus cotejos internacionales. Donde chocarán como locales ante Uruguay, en lo que se conoce como el evento canónico para Jorge Fossati. Quien si no gana, estará dejando sin chances de clasificar al siguiente Mundial en Norteamérica 2026. La Bicolor matemáticamente no tendrá oportunidad de poder coger boleto, ni para el ansiado repechaje salvador.

¿Se podría suspender el partido entre Perú y Uruguay?

El reconocido periodista deportivo, Wily Melgarejo Ramos, expone en su cuenta de Twitter una realidad absoluta. Un hecho que seguramente está por encima de todos los prospectos de entretenimiento que están planificados en nuestro país. No olvidar que el fútbol no es algo primordial como tal: “Confirman paro nacional de 72 horas para el 10, 11 y 12. El 11 juega Perú ante Uruguay. ¿Pasará algo con las garantías?”.

Lo cierto es que abre una vertiente de análisis porque lo que está pasando ahora mismo en el Perú es un clima caldeado al ciento por ciento. Los asuntos políticos y sociales están por encima de cualquier asunto. Así el fútbol sea primordial en el mercado interno privado, no deja de ser un evento privado, que tranquilamente podría evitarse o posponerse si explota algún movimiento fuerte en el Perú. El paro nacional es un evento que muchas veces requiere días posteriores para poder superarse.

¿Qué podría pasar con el partido entre la Selección Peruana y Uruguay?

En este caso, el partido entre la Selección Peruana y Uruguay está programado para el siguiente viernes 11 de octubre, y el hecho de que un día antes sea el paro nacional convocado por los transportistas, es una medida urgente. Para poder tomar en cuenta y tomar precauciones, por si no se dan las garantías para este cotejo de Eliminatorias Sudamericanas. No sería la primera vez que en un país colapsado se dé este tipo de eventualidades.

Ahora, no todo es malo, recordemos que hace unos años se vivió un Perú vs. Argentina con Lionel Messi en nuestra capital, jugándose sin ningún problema. Cuando se daban marchas en todo el país para poder derrocar al gobierno de turno. La CONMEBOL junto a la Federación Peruana de Fútbol hizo un itinerario perfecto donde no se sintió casi el partido entre La Blanquirroja y la ahora campeona del mundo. Ese sería un caso a copiar en este caso, siempre y cuando se quiera jugar el cotejo.

¿Cómo formaría la Selección Peruana contra Uruguay?

En estos días la Selección Peruana no está pensando en eso, trabajan en silencio con los jugadores del torneo local, y con un once inédito han estado moviendo las piezas tácticamente. Jorge Fossati probó el siguiente equipo titular: Carlos Cáceda; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Renzo Garcés; Andy Polo, Ian Wisdom, Jean Pierre Archimbaud, Maxloren Castro, Edison Flores; José Rivera, Alex Valera. A falta que lleguen los extranjeros de sus diferentes ligas.

Perú vs. Uruguay de Eliminatorias Sudamericanas pasadas. (Foto: IMAGO).

Ahora, algunos piensan y sienten de todo corazón que el partido entre la Selección Peruana vs. Uruguay, podría no jugarse y convertirse en una novedad positiva. Porque no habría mejor noticia para Jorge Fossati en no jugar el partido, ya que la vergüenza es casi inminente. La diferencia en jerarquía entre ambos combinados patrios es gigante, y en el Estadio Nacional la hinchada no soportaría una derrota más. Pidiendo respuestas, o cabezas en este caso.