Se conoció la principal razón de Juan Reynoso para no convocar a Christian Cueva a la Selección Peruana

Juan Reynoso ha continuado con su discurso de congruencia y ha dejado a Christian Cueva fuera de la lista de la Selección Peruana. Excluyendo también a Edison Flores, ambos referentes de la era de Ricardo Gareca no jugarán ante Chile y Argentina por las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Si bien durante la conferencia Juan Reynoso no dio las razones pues ha revelado que era una falta de respeto mencionarlos cuando no están convocados, lo cierto es que se supo el principal motivo por el que, al menos Christian Cueva, está hoy fuera de la Selección Peruana.

Expresada en varios medios de comunicación, sucede que Christian Cueva no está en completa forma para Juan Reynoso. Ni física ni mental. Esto a raíz de los últimos acontecimientos que ha propiciado el ex 10 de la Selección Peruana: salir en programas de espectáculos y no llegar a los parámetros deseados.

Se conoció la razón de Juan Reynoso para no convocar a Christian Cueva

Además de tampoco ser titular en Alianza Lima, por alguna razón Mauricio Larriera también lo excluye, lo más congruente es que Juan Reynoso siga con su discurso y continúe dejando afuera de la Selección Peruana a Christian Cueva.

Es válido recordar que Christian Cueva fue el elemento principal de la era de Ricardo Gareca. Con goles decisivos y actuaciones memorables, ‘Aladino’ no ha tenido el mismo espacio en la Selección Peruana de Juan Reynoso y por eso hoy está afuera.

¿Cuándo juega Perú vs Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El siguiente partido de Perú será ante Chile en el Estadio Monumental de Santiago, encuentro válido por la tercera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre Perú vs Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El partido de Perú vs Chile por las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 será el jueves 12 de octubre a las 7:00 p.m. El duelo se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming: América TVGO y Movistar Play.

¿Cuándo y dónde adquirir las entradas para los partidos de Perú en Eliminatorias Sudamericanas?

Mediante comunicado oficial, Perú dio a conocer que los hinchas podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma de Joinnus.