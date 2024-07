Jorge Fossati toma una medida radical tras indisciplina de Christian Cueva y no se casa con nadie

¿Se imaginan un futuro de la Selección Peruana sin Christian Cueva? Parecería que estamos cerca de ver esa eventualidad, la línea editorial que conoceremos ahora nos señala un camino. El cual difícilmente sea conocido como una bomba de humo. Por quien lo dice, y por lo que cuenta, debemos darle la credibilidad correspondiente. A su vez, es algo tan detallado, que el hincha puede hasta sentirse representado con los siguientes pasos.

¿Cuál será la decisión de Jorge Fossati sobre Christian Cueva?

Mauricio Loret de Mola expuso en su canal de YouTube, lo que pasará pronto: “Tomará cartas en el asunto, porque un técnico que le ha dado la confianza a un futbolista cuando estaba en nada, con toda la crítica encima, lo apoya, lo invita a Videna, lo llama al seleccionado sin tener un equipo, lo convoca a la Copa América ante la crítica pública de la gente y Cueva le paga así. Yo siento que hay un nivel de desamor a la camiseta y de poca empatía con el entrenador”.

Demostrando autoridad según su información, por ello el periodista deportivo también deja conceptos sueltos sobre lo que significa al día de hoy este escándalo, donde Christian Cueva y André Carrillo son los grandes protagonistas: “Hay cero tino. En un momento tan bravo, lo hicieron al día siguiente, no se esperaron una o dos semanas. Van con una sonrisa a una discoteca, además con la impresión de que los vean”.

Christian Cueva ha sido el último problema dentro de la Selección Peruana, fuera de lo que se conoce como juerga reciente. Mucho antes, era el futbolista que no debió nunca estar considerado para la Copa América 2024, debido a que no tenía minutos oficiales, y casi no contaba con chances objetivas. Pero la decisión final de Jorge Fossati, lo terminó metiendo en la competencia CONMEBOL, para jugar unos contados minutos después.

Jorge Fossati junto a Christian Cueva. (Foto: FPF).

Volviendo a lo importante, en las siguientes semanas seguramente veremos movimiento en VIDENA con respecto al futuro de la Selección Peruana. Dentro del mapa a recorrer, hay partidos por Eliminatorias Sudamericanas, que seguramente servirán para poder saber si estamos listos para la alta competencia. Ahí no debería estar Christian Cueva bajo ningún concepto, se debe imponer Jorge Fossati, si se quiere mejorar en todos los aspectos.

¿Cuál es el presente profesional de Christian Cueva?

Christian Cueva sacó un comunicado en sus redes sociales, tras el escándalo que vive, luego de ser captado en una discoteca tras la eliminación de Perú de la Copa América 2024. Hablando de la familia, el volante creativo fue directo: “Hago de conocimiento público que, a la fecha y desde hace unos meses, me encuentro separado de mi esposa de común acuerdo, sin compartir hogar”.

¿Cuánto cuesta Christian Cueva actualmente?

Christian Cueva está tazado en 550 mil euros, aproximadamente, según Transfermarkt en su página web especializada en el mercado internacional. Contando al día de hoy, con 32 años de edad, actualmente el volante no tiene club luego de desligarse de Al Fateh de Arabia. Y casi estar retirado en Alianza Lima, donde todavía tiene algunos problemas con el hincha blanquiazul.