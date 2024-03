El futbolista más ganador de la historia de Boca Juniors (Sebastián Battaglia), habló con todo sobre un compatriota peruana. Carlos Zambrano supo jugar en Boca Juniors, pero no le fue ni bien ni mal para algunos. El defensor fue un elemento no tan positivo. Así lo cuenta quien lo dirigió, en el campeonato argentino de la temporada 2021. Las afirmaciones dadas a Líbero VS, son bastante fuertes.

Prácticamente, lo liquidó, porque en teoría él y sus compañeros (Carlos Zambrano, Sebastián Villa y Edwin Cardona), llegaron en un estado lamentable a entrenar: “Hicieron una cosa que no correspondía y por eso decidí sacarlos. No estaban para jugar”. Lo cual termina siendo bastante descriptivo.

Con algo de ironía, divirtiéndose casi, el entrenador argentino describió lo que pasó con El León y los mencionados: “No recuerdo bien. Hay que estar sobre un mismo carril, poner orden, tener reglas y respetar a todos. La planilla del otro día los incluía, pero esta mañana nos encontramos con esta situación. Zambrano ni siquiera pudo salir a hacer la entrada en calor, porque se sentía muy mal”.

Fulminante todo lo dicho por Sebastián Battaglia, quien añadió datos sobre Edwin Cardona y Sebastián Villa: “Cuando les tocó entrar, hicieron un esfuerzo enorme para poder ayudar al equipo. Los necesitamos bien. Lo de la discusión lo desmiento completamente. Se instala cada cosa”. Dejando la puerta abierta para cualquier especulación. Pero ya se había llevado de encuentro a Carlos Zambrano.

¿Dónde está actualmente Carlos Zambrano?

El futbolista peruano después de su paso por Boca Juniors, desembarcó en Alianza Lima. Carlos Zambrano está viviendo su segunda temporada dentro del fútbol peruano. Con poco éxito hasta ahora, perdió una gran final la temporada pasada frente a Universitario de Deportes. El León no vive su mejor momento.

¿Cuáles fueron los números de Carlos Zambrano en Boca Juniors?

El León en Argentina con 62 partidos, dos goles, una roja y cinco títulos ganados. Nunca se pudo afianzar en búsqueda de la titularidad indiscutible por jerarquía en Boca Juniors, lo cual terminó siendo la deuda pendiente personal de Carlos Zambrano en el cuadro popular de la Argentina. Después parece que cumplió en líneas generales.

¿Qué dijo Carlos Zambrano de Boca Juniors?

Después de un tiempo, ya en el Perú, el defensor dejó una frase sobre su ex equipo, donde fue feliz en líneas generales: “Si hubiera retrocedido el tiempo, tal vez lo hubiese tomado, pero al final, apareció Boca y era un sueño para mí. No podía dejarlo pasar porque mi carrera ya estaba a pocos años de acabarse”.