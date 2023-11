La Selección Peruana perdió ante Bolivia en la visita a la ciudad de La Paz, el equipo de todos cayó feo, no demostró ninguna rebeldía y se encuentra en la cuerda floja. Los malos resultados apuntan a un cambio de entrenador y la prensa internacional apunta a Jorge Sampaoli en la órbita de la FPF.

Juan Reynoso debe salir, fuese el resultado que fuese, dicen los allegados a la Federación Peruana de Fútbol, y el posible reemplazante se conoce. Filtraron desde Argentina quién sería el encargado de acomodar las fichas del proyecto de Juan Reynoso, obviamente sin la presencia del entrenador nacional. Jorge Sampaoli, es el principal candidato a ponerse el buzo.

Lo cuentan desde el medio internacional argentino, TNT Sports, en la última edición de su magazine deportivo, lo explicaron y fue trasladado a la web principal de dicho canal: “Según lo informado en TNT Fútbol, el ex entrenador de la Selección Argentina estaría en carpeta para suceder al actual director técnico del Inca. No obstante, aún no se tomó una decisión con Reynoso”.

Dando mayores detalles sobre cómo se ve a la Selección Nacional en este momento a nivel mundial. La vergüenza traspasó las fronteras del Perú, y los números de Juan Reynoso son imposibles de justificar: “Es preciso mencionar que el combinado peruano es colero de la tabla de posiciones. Solamente acumuló un punto sobre 18 disputados y perdió cinco de seis duelos”.

¿Cuál es el momento actual de Jorge Sampaoli?

Cerrando así su información TNT Sports, la primicia más fuerte, según sus fuentes, de interés peruano a nivel internacional: “Por su parte, Jorge Sampaoli se encuentra sin actividad luego de su último paso por el Brasileirao. El oriundo de Casilda fue destituido de su cargo en Flamengo tras una seguidilla de resultados negativos”.

¿Qué pasará con Juan Reynoso en la Selección Peruana?

Luego de fracasar rotundamente en el proceso Eliminatorias que inició esta temporada, donde prometió hacer 6 puntos de 12 por lo menos. Juan Reynoso después del partido contra Venezuela, pase lo que pase, no habrá cumplido su meta y tendrá que salir por decisión propia, o algo general por parte de la directiva, quien lo termine sacando.

¿Jorge Sampaoli es el nombre ideal para Perú?

Así entrarían a tallar los diversos nombres que se vienen hablando, en este caso la gran novedad sería Jorge Sampaoli. Quien viene de malos procesos recientes, perdieron mucha vigencia como entrenador de clubes, pero quizás teniendo un poco más de tranquilidad en el universo de selecciones nacionales. Puede ser que él lo necesite a Perú, más de lo que el combinado patrio a su persona, veremos cómo avanzan los días.