No llegaría como entrenador: El insólito cargo que tendría Jorge Sampaoli dentro de Alianza Lima

Recuerdan que Jorge Sampaoli estuvo hace poco en Perú y fue visto en el Estadio Alejandro Villanueva, donde seguramente se encendieron las alarmas. Porque un entrenador de ese nivel no está en un lugar tan masivo de forma extraña o sorpresiva. Debe tener un plan de trabajo o por lo menos una invitación extendida para poder llegar a ciertos recintos deportivos. Con el pasar de las horas se conoció por qué se le vio en Alianza Lima.

¿Cuál sería el puesto de Jorge Sampaoli en Alianza Lima?

Según cuentan los que más conocen el barrio de Matute, el director técnico argentino tiene una relación extensa con Mariano Soso, por eso estuvo viendo cómo trabaja en un partido de Liga 1. Supuestamente, tuvo una breve reunión con los máximos directivos blanquiazules, y acá es donde entra a tallar la información de Bolavip. Resulta que esta redacción se enteró de la propuesta que recibió Don Sampa de la plana mayor del cuadro blanquiazul. Para que gestione una especie de gerencia deportiva la siguiente temporada.

¿Cuáles serían las responsabilidades de Jorge Sampaoli en Alianza Lima?

Algo muy parecido a lo que vivió Alianza Lima este año con Néstor Bonillo, quien se marchó a mitad del proyecto a la Selección Chilena con Ricardo Gareca. En este caso, es una carta libre para que Jorge Sampaoli planifique de todo, junto a su buen amigo en la dirección técnica: Mariano Soso. Dejando de lado su pasión por entrenar, para empezar a ver el armado de planteles, pendientes del primer equipo y otros adjuntos mucho más administrativos. Lo cual tiene mucho sentido, en este momento, porque no tiene trabajo en el fútbol profesional.

Es cierto que Jorge Sampaoli en cualquier momento podría retomar la carrera de director técnico en cualquier parte del mundo. Pero en Alianza Lima, la idea es que haya un grupo de trabajo encabezado por el ex Sport Boys y Sporting Cristal, ante cualquier urgencia o ausencia del entrenador argentino, así no se corta ningún proceso brutalmente. Dándole respaldo desde esa supuesta gerencia, al comando técnico de Mariano Soso, quien cuenta con contrato por todo el 2025. Y se quedará en el puesto, salvo que pase una catástrofe este año.

Jorge Sampaoli en el Flamengo de Brasil. (Foto: IMAGO).

¿Por qué busca Alianza Lima a Jorge Sampaoli?

Alianza Lima ahora mismo está viendo oportunidades de mejora para no vivir aspectos semejantes a lo de este 2024, donde no ganaron el Torneo Apertura, apenas compitieron en Copa Libertadores y armaron un plantel de mucha inversión económica para el ex técnico Alejandro Restrepo. Sin muchas respuestas. Ahora quieren salvar todo con Mariano Soso, e intentar ser campeones nacionales. Pero fecha a fecha, parecen complicarse la vida mucho más. Por eso irían, a la sapiencia de Jorge Sampaoli.