La oportunidad de cambiar siempre estará expectante si las cosas no salen bien. En este caso, la Selección Peruana tendría todo listo para poder modificar al entrenador principal en caso no sume puntos contra Uruguay y Brasil en esta Fecha FIFA doble por Eliminatorias Sudamericanas. Ambos combinados nacionales son de los más complejos en el continente, por eso se termina dando la determinación de darle este ultimátum a Jorge Fossati.

¿Quién será el reemplazante de Jorge Fossati en la Selección Peruana?

Desde la Federación Peruana de Fútbol hay un candidato para la casi inminente salida del Nonno: “Jorge Sampaoli es uno de ellos y su carpeta siempre está en Videna. La gente confundía que Sampaoli iba a reemplazar a Mariano Soso en Alianza Lima, pero no. Él fue a Matute porque es amigo de Soso y este lo invitó. Sampaoli es un técnico que gusta, está desocupado, con experiencia en selección, con experiencia en clubes de Europa. Es uno de ellos, después, si acepta o no es otro tema”.

¿Por qué elegirían a Jorge Sampaoli en la Selección Peruana?

Esta información la contó el periodista y relator de L1 MAX, Peter Arévalo, en su último despacho para el programa radial donde participa. Dentro de esa explicación que dio el popular comunicador, también entregó detalles de la cercanía de Jorge Sampaoli con el Perú ahora mismo. No es una casualidad que esté sonando su nombre, y hace poco haya estado en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute. Mirando el partido entre Alianza Lima y FBC Melgar por Liga 1.

Con eso entendemos que el cambio se podría dar de la manera más rápida de lo planificado. Ya que se pensaba en un proyecto a largo plazo en la etapa de Jorge Fossati. Lastimosamente, su pasantía con La Blanquirroja se cortaría de forma abrupta porque no sumó tres puntos en sus primeros dos partidos por Eliminatorias Sudamericanas. Ese hecho no es para menos, porque ahora mismo La Bicolor cuenta con solo tres puntos, y está completamente eliminada de cualquier proceso competitivo para llegar al Mundial 2026.

Jorge Fossati en la Copa América. (Foto: Getty).

¿Cómo se analiza el partido entre Perú y la Selección Uruguaya?

Ahora, sobre el partido contra Uruguay, esto mencionó Mr. Peet: “Es un partido de vivir o morir, muy complicado por el nivel de jugadores que tiene Uruguay. Perú no tiene margen de error. Yo creo que si Perú no saca 6 puntos de los próximos 12 que va a disputar, es decir, ante Uruguay, Brasil, Chile y Argentina; Perú está en la obligación, y no digo que lo vaya a hacer porque no es favorito, de ganar sus dos partidos de local. Uno de ellos es un rival directo como Chile”.