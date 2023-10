La pregunta más esperada por el universo del fútbol peruano, la contestó Juan Carlos Oblitas en conferencia de prensa. El Director General en FPF se puso el overol y no le huyo a la pregunta. La prensa deportiva hoy acudió a la rueda de consultas, y gestionó la más importante de todas.

Si Juan Reynoso se quedará al mando de la Selección Peruana, y la verdad, dejó más dudas que otra cosa, para quienes estuvieron presentes: “Cuando uno decide respaldar a un técnico, hay que tener cuidado. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero luego de la fecha de noviembre, Agustín, Juan y yo evaluaremos todo lo que ha pasado hasta el momento”.

Para Juan Carlos Oblitas la situación no está del todo definida, y podría definirse una vez se concrete esta famosa reunión. Donde se analicen aspectos como el balance de puntos, lo que se logró en las últimas semanas, y asuntos que de verdad sean determinantes en la gestión de Reynoso. Para El Ciego, hoy por hoy, hay un mar de dudas, y él sale para poner un poco de calma a todo.

Yendo a una segunda parte, mucho más general, pero fructífera como tal: “Si yo estoy acá es para respaldar a nuestra selección y mientras esté Juan acá, como se lo he dicho a mi grupo de trabajo, tendrá todo el apoyo posible. No voy a entrar al terreno de la suspicacia. Pongamos a la selección por encima de todos”.

La tensa reunión entre Juan Carlos Oblitas y Juan Reynoso:

Es más, profundizó un poco más Juan Carlos Oblitas, y expuso un detalle de su reunión con Reynoso: “La conversación con Juan fue muy tensa pero fructífera. Tenemos que ser proactivos para ayudarlo y que los resultados se consigan”. Dejando más preocupados a todos.

Dejando al final un mensaje de esperanza a todo el público: “No digo que se haya perdido la conexión con la gente. Pero en la calle ya no ves mucha gente con la camiseta de la selección y eso es algo que me preocupa. Quiero que la gente no pierda la fe en la selección. Juntos podemos salir adelante”.

¿Cuál es el objetivo de Perú en la próxima Fecha FIFA?

Jugará por Eliminatorias Sudamericanas 2026 de visitante contra Bolivia en La Paz el 16 de noviembre a las (3:00 PM – HORA PERUANA). Mientras que, de local, se chocará contra Venezuela el 21 de noviembre a las (9:00 PM – HORA PERUANA). La idea para la Federación Peruana de Fútbol es sacar como mínimo 4 unidades en esta jornada de competencia doble.