Luego de vencer 2-0 a la Selección Peruana por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas, Gary Medel, referente de Chile, habló del partido. Realizando un análisis del compromiso, el defensor reflexionó sobre el accionar del cuadro de Juan Reynoso y dejó una picante declaración.

Hablando en zona mixta para los medios, Gary Medel lanzó un comentario que no sentó nada bien a los hinchas de la Selección Peruana: “Siempre manejamos la pelota de buena forma, les llegamos no sé cuántas veces”, reveló. Si bien el defensa de Chile no le falta a la verdad, sí deja un sinsabor pues las declaraciones tuvieron cierto tono sarcástico.

No deteniéndose ahí, el defensa de la Selección Chilena también apuntó al planteamiento táctico que presentó Juan Reynoso con la Selección Peruana: “Me sorprendió el bajo nivel de Perú”, siguió. Luego, apuntó: “Pensé que iba a ser más agresivo, que iba a meter presión por lo que vimos en el video”, cerró el zaguero.

Si bien Gary Medel no falla al mencionar ese análisis, lo cierto es que uno no espera que el rival diga eso y menos luego de un disputado cotejo como el ‘Clásico del Pacífico’ entre Chile y Perú. Perdiendo la opción de llevarse tres puntos de Santiago, ahora Perú tiene que chocar con Argentina este martes por la fecha 4 de las Eliminatorias.

Gary Medel puede hablar con autoridad pues disputó todo el partido entre Perú y Chile por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas. Con 36 años, el número 17 en la espalda y más de 158 partidos con su selección, el zaguero es un referente.

Perú y su mal arranque en Eliminatorias CONMEBOL

Ante esto, la situación de la Selección Peruana empieza a preocupar en las Eliminatorias Sudamericanas. Luego de tres fechas, el cuadro de Juan Reynoso no tiene ningún gol y ha perdido dos encuentros y empatado uno. Siguiendo Argentina en Lima, lo más probable es que el resultado tampoco lo acompañe.

¿Qué dijo Juan Reynoso sobre la caída de Perú vs Chile?

Luego de la caída de Perú ante Chile, el técnico Juan Reynoso brindó una conferencia y dijo que “la responsabilidad es absolutamente suya”. Además, también reveló cómo está la interna de la Selección: “solo queda poner el pecho y tener la suficiente entereza de ser autocríticos”.