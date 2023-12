Paolo Guerrero como gran referente del ambiente local y la Selección Peruana habló sobre lo que significa el presente del equipo de todos. Después de ser campeón con LDU Quito, habló con Luis Carrillo Pinto y contó detalles presentes. Como también el pasado reciente revelaciones desconocidas hasta ahora, sobre lo que pasó con la salida de Juan Máximo Reynoso Guzmán.

El capitán de La Blanquirroja intentó dar una declaración real y sincera, por eso no pudo describir lo que significaba el despido del Cabezón. Quien hizo lo máximo posible, pero según El Depredador, no se llegaron al término medio: “Es difícil de explicarte, ¿no? Es una sensación que puede ser el poco tiempo de trabajo. Llegábamos con muy poco tiempo para trabajar, entenderle la idea al grupo, sobre todo. Entenderle un poco la idea a Juan Reynoso”.

Destacando que todos sus compañeros pusieron de su parte para poder avanzar en la idea de Juan Reynoso. Pero la Selección Peruana no despegó nunca, y será un dolor tremendo para el grupo de trabajo que estaba, quizás, acostumbrado a otro estilo: “Pero igual el grupo hacía lo posible, el grupo intentaba, trabajaba día a día. Todo su cuerpo técnico le metía ganas y trataban de apoyar, pero los resultados no se daban. Y el fútbol infelizmente hoy por hoy es así, no entiende resultados”.

Según menciona Paolo Guerrero, la responsabilidad es compartida, tanto de quien se marchó, como también, de los jugadores que no estuvieron a la altura para responder a las peticiones del ex entrenador de la Selección Peruana: “Y es una pena, una pena que no se haya podido conseguir los puntos que en realidad eran necesarios para estar en la pelea en el Mundial”.

¿Qué siente Paolo Guerrero ante la salida de Juan Reynoso?

Como capitán, también destacó que lo vivió como una batalla personal porque era él (Reynoso) quien dejaba todo por este proyecto: “Yo me siento muy apenado porque no conseguimos hacer ese clic con Juan, por decirlo así, porque obviamente los resultados no ayudaron, pero bueno, el fútbol es así y seguramente va a tener más revanchas, en algún momento se la va a cobrar y seguramente le irá superbién en su carrera”.

¿Cómo se califica el paso de Juan Reynoso por Perú?

Lo cierto es que Paolo Guerrero está siendo bastante amable con lo que fue el proceso de Juan Reynoso. El Cabezón decepcionó a todos con su manera de ser, comportarse en la Selección Peruana, y reaccionar ante los problemas. La nula autocrítica termina siendo un problema enorme en este tipo de asuntos. Quien más sufre es La Bicolor, hoy en el fondo de la tabla de las Eliminatorias CONMEBOL.

¿Cómo le fue a Juan Reynoso en la Selección Peruana?

Solo 14 partidos tuvo al mando de La Blanquirroja. Juan Reynoso se hizo cargo del combinado patrio con una experiencia extensa como entrenador de clubes, pero acá erró absolutamente todo. No pasó de las cuatro victorias, tres empates y siete derrotas. Siendo números insostenibles después los de las Eliminatorias CONMEBOL, donde se llevó dos unidades de 18 en competencia.