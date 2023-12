Terminó el sorteo de los cruces previos en la Copa Libertadores y Sudamericana, ahí tendremos algunos equipos peruanos. Los cuales intentarán hacer su negocio, representando de forma correcta a la Liga 1. Por la CONMEBOL Libertadores veremos a dos enormes representantes, con una historia muy rica. Sporting Cristal y FBC Melgar estarán jugando ante Always Ready y CD Aurora respectivamente.

Después, en la CONMEBOL Sudamericana se dará este mata mata que significa partido único, en una localidad por sorteo. Ahí los otros cuatro conjuntos tendrán la oportunidad de medirse de forma inmediata. Deportivo Garcilaso en Cusco recibirá al ADT de Tarma. Mientras que César Vallejo tiene que ser local en Trujillo frente al Sport Huancayo. Es a partido único, eliminación directa.

Del partido entre Sporting Cristal y Always Ready, se pudo conocer que el duelo de vuelta será en Lima. Estarán cerrando en el Estadio Nacional, después de jugar en el Hernando Siles de La Paz, donde hace de local a nivel internacional el Always Ready. Los rimenses si en caso logran eliminar al aviador, chocarán contra el ganador de Nacional de Uruguay vs. Puerto Cabello o Defensor Sporting.

Por el lado de FBC Melgar, para cerrar el tema de la CONMEBOL Libertadores, tendrán que chocar ante otro boliviano como es el Aurora. Primero como visitante, en el Estadio Félix Capriles, para luego ir a Arequipa en el Monumental de la UNSA. En caso terminen ganando los rojinegros, tendrán que chocar ante el Botafogo de Brasil. Es un camino lleno de piedras, pero con la fe del mundo, lo sacarán adelante.

Corriendo hasta la CONMEBOL Sudamericana, los peruanos chocarán entre sí, como ya es una costumbre regional dentro de esta competencia. Deportivo Garcilaso será local ante ADT, y César Vallejo ante Sport Huancayo medirán fuerzas. Si en caso, consiguen calificar en este duelo directo de eliminación, estarán ingresando a la zona de grupos. Mucha suerte para ellos, porque la necesitarán a la hora de chocar contra viejos conocidos.

Desde ya esperamos que todos los equipos representantes de la Liga 1 hagan el mayor esfuerzo posible. Nos entreguen jornadas muy entretenidas donde demuestren su poderío impresionante. Tanto por la Copa Libertadores, como también en la CONMEBOL Sudamericana. Sabemos que el formato no siempre es el más justo, pero en este caso, se tendrá que dejar todo en la cancha. Solo así sus hinchas entenderán que en algunos casos no alcanzó.