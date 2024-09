El presente de Christian Cueva termina siendo uno que tiene muchos cambios de ánimo, ritmo, y de situaciones como tal. Después de todos los asuntos legales que han pasado en las últimas semanas, existen diversas vertientes para poder analizar lo que le pasa en este momento. El volante tuvo una charla especial con Cienciano del Cusco, y abrió su corazón para poder explicar lo que está viviendo al día de hoy en su vida como profesional.

¿Qué le pasó a Christian Cueva últimamente?

Christian Cueva mencionó cómo está pasando ahora mismo su vivencia diaria en la ciudad imperial: “Feliz por este momento, por la oportunidad que Dios me da, estoy pasando por un momento de mi vida en el que se dieron muchas cosas dentro y fuera de la cancha, pero siempre voy a estar agradecido por esta oportunidad que me da la vida, que me da Dios y sobre todo el club, que apuesta por mí. Lo voy a asumir como si fuese mi vida. Por ese lado estoy feliz, me siento tranquilo, pero tengo que trabajar mucho”.

Aladino se mostró contento y relajado por cómo lo están tratando en el Papá de América. Christian Cueva poco a poco se está sintiendo valorado, por eso, la gratitud como tal, la demuestra con estas palabras de por medio: “El público siempre está a la expectativa, no solamente los hinchas. Tengo recién mi primer partido con el club y se dio con un triunfo importante para nosotros, fue importante participar y volver a sentirme importante”.

¿Cómo está llevando Christian Cueva las críticas?

De la misma manera, el volante creativo contó cómo está sobreviviendo a los comentarios en su contra: “Siempre van a haber opiniones, yo particularmente estoy siempre tratando de escuchar mucho. Las críticas pueden ser una enseñanza en tu vida, creo que eso, para mí es importante. Siempre va a haber críticas y opiniones, y yo estoy siempre tratando de ser mejor y encontrar esa línea en mi camino, en mi vida, de ser cada vez mejor persona. Agradecido con la vida porque todavía estoy aquí, con todas las oportunidades que me da”. Aladino y su magia lo veremos en la señal de (Disney+).

¿Cuál es el testimonio más duro de Christian Cueva?

Además, también reveló que ha tenido días muy tristes en su presente reciente: “Es un tema muy complejo para mí por las cosas que pasé, hay prensa que habla de fútbol y otra que no, pero yo en lo personal, quiero encontrar el camino que en algún momento tuve y no pude sostener, que es enfocarme en lo que es mi carrera, en lo que es mi vida personal, en lo que mis padres me inculcaron y me dieron desde muy niño, hasta que dejé mi casa. Lo que más deseo es, en lo que tenga que corregir en la vida, yo como todo ser humano siento que me he equivocado mucho, pero mi corazón no tiene esa maldad, y eso es lo que quiero para mis hijos”.

Y ante todo eso, Christian Cueva sostuvo que ahora mismo está viviendo una segunda oportunidad. Para poder demostrar que es un jugador de valía absoluta, siendo un agradecido por todo lo que está pasando en su vida: “Por eso en este momento de mi vida que no es fácil, estoy convencido de que aquí en Cusco, en Cienciano, con las personas que tengo a mi alrededor lo voy a conseguir y lo voy a transformar en algo positivo”.

Christian Cueva en Cienciano del Cusco. (Foto: Cienciano).

Para cerrar este tipo de relato personal, el ex São Paulo y Santos en Brasil, se siente protegido en el actual grupo de trabajo: “Cuando llegué fue un abrazo de gratitud, de cariño y me quedo con eso, con cómo me recibió. Tengo muchas buenas referencias de él. La vida y Dios va poniendo las cosas en orden. En Cusco recibí mucho cariño y estoy infinitamente agradecido con la gente de Cusco, con el club, siento que Cienciano es mi familia”.